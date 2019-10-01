Адвокат Протасовицкого: «Тут даже не двойные, а тройные стандарты»

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» и полузащитника «Ростова» , прокомментировала решение суда отказать её подзащитному в УДО.

Честно, даже не могу найти слов. Тут даже не двойные, а тройные стандарты. Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти – вышли по УДО. Устинову при отсутствии состава преступления дали условное наказание, а Протасовицкому при тех же обстоятельствах, по которым проходили все четверо, отказали везде. И как это комментировать? Нельзя подобрать какие-то нормативные слова.