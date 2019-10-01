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Адвокат Протасовицкого: «Тут даже не двойные, а тройные стандарты»

01 октября 2019, 14:11

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала решение суда отказать её подзащитному в УДО.

Честно, даже не могу найти слов. Тут даже не двойные, а тройные стандарты. Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти – вышли по УДО. Устинову при отсутствии состава преступления дали условное наказание, а Протасовицкому при тех же обстоятельствах, по которым проходили все четверо, отказали везде. И как это комментировать? Нельзя подобрать какие-то нормативные слова.

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 06:29
адвокат почему-то Россией не гордится ...
не закрыть ли гражданку адвоката ?!
mars6791
mars6791
   700 / 797
01 октября в 23:38
Что позволено "львам" , то недозволено "зайцам".
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил борька
   177 / 797
01 октября в 17:24
Коммунизм шагает с удавкой по стране, в новом виде с властью и баблом
Коммунизм с баблом? Вам бы к доктору...
борька
борька
   615 / 797
01 октября в 17:03
Коммунизм шагает с удавкой по стране, в новом виде с властью и баблом
kastites
kastites
   193 / 797
01 октября в 15:26
Вот в такой стране мы живём
Где маньяки из зала суда выходят под оплодисменты,а невинные люди сидят в тюрьмах.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Трезвый повар
   44 / 797
01 октября в 14:40
Прилипко подходящая фамилия для адвоката. Если бы клиента выпустили по УДО то она получила бы больше денег. Вот и возмущается
Она возмущается тому, что попала в адвокаты к безденежному раздолбаю, а не " стандартам" каким-то. Будь ее клиентом Коко, или Мама - была бы в шоколаде, а с этим... Маета одна!
Трезвый повар
Трезвый повар
   92 / 797
01 октября в 14:16
Прилипко подходящая фамилия для адвоката. Если бы клиента выпустили по УДО то она получила бы больше денег. Вот и возмущается
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