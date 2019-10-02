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Врачу грозит до трех лет из-за смерти несовершеннолетнего футболиста

02 октября 2019, 11:28

Врач из Удмуртии, обвинённый в халатности, предстанет перед судом после смерти молодого футболиста.

Во время одного из футбольных турниров несовершеннолетний спортсмен получил травму. Через несколько дней он обратился в больницу города Воткинск. Травматолог-ортопед не провёл необходимый комплекс диагностических мероприятий и не назначил адекватное состоянию пациента лечение. Всё это привело к развитию сепсиса и смерти молодого спортсмена.

Теперь травматологу-ортопеду грозит до 3 лет лишения свободы за халатность. 

Ранее мы рассказывали о футболистах, которые погибли в ДТП.

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Источник: udmproc.ru
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 12:45
У нас врачи (государственные, кроме топ учреждений) столько получают, что туда идут только самые отчаявшиеся и неудачники... Поэтому неудивительно, что он не смог вылечить даже простую вещь, да и отнесся халатно.
Levadia
Levadia ответил Знатог
   62 / 797
02 октября в 12:04
За диплом заплатил значит врач.
Всё может быть,а может просто забил на работу в своём унылом Воткинсе.
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
02 октября в 11:59
Случайность, но вина врача явная.
Знатог
Знатог
   144 / 797
02 октября в 11:51
За диплом заплатил значит врач.
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   501 / 797
02 октября в 11:46
В очередной раз убеждаюсь что жизнь простого человека в этой стране - пустой пшик, кратный чуть больше тысячи дней за решёткой.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   487 / 797
02 октября в 11:32
3 года за смерть ребенка.
5 лет за кусок мяса из Пятерочки.
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