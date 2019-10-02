Врачу грозит до трех лет из-за смерти несовершеннолетнего футболиста

02 октября 2019, 11:28

Врач из Удмуртии, обвинённый в халатности, предстанет перед судом после смерти молодого футболиста.

Во время одного из футбольных турниров несовершеннолетний спортсмен получил травму. Через несколько дней он обратился в больницу города Воткинск. Травматолог-ортопед не провёл необходимый комплекс диагностических мероприятий и не назначил адекватное состоянию пациента лечение. Всё это привело к развитию сепсиса и смерти молодого спортсмена.

Теперь травматологу-ортопеду грозит до 3 лет лишения свободы за халатность.