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Тедеско: «Мельгарехо сильно переживает, когда у него не получается»

вчера, 16:05

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско поддержал игрока команды Лоренцо Мельгарехо.

Если бы я мог одним разговором что-то исправить, я бы общался с ним каждый день. К сожалению, ошибаются все. Я не сержусь на него за упущенный момент в последнем матче. Думаю, сравняй мы тогда, за оставшееся время при поддержке наших болельщиков добились бы победы. Лоренцо сильно переживает, когда у него не получается, но он работяга и делает все от него зависящее.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher ответил Jeck Denielse
   14 / 946
вчера в 18:47
Да никто и не сердится на Мельгарехо за упущенный момент...не только Тодеско.... Если никогда не бывает чтоб "получалось", зачем расстраиваться когда "не получается"....)))
Про "никогда не получается" вы знаете лучше всех, ведь именно в Зените играл великий бомбардир За_болотный.
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
вчера в 18:46
Мельгарехо всегда работает на совесть. Тот факт, что Кононов пытался избавиться от него говорит о его безусловной полезности для команды.
berda2003
berda2003
   467 / 946
вчера в 16:19
ну, на ночь, ведь, можешь колыбельную спеть?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
вчера в 16:17
Да никто и не сердится на Мельгарехо за упущенный момент...не только Тодеско....

Если никогда не бывает чтоб "получалось", зачем расстраиваться когда "не получается"....)))
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