Тедеско: «Мельгарехо сильно переживает, когда у него не получается»

Наставник «Спартака» поддержал игрока команды .

Если бы я мог одним разговором что-то исправить, я бы общался с ним каждый день. К сожалению, ошибаются все. Я не сержусь на него за упущенный момент в последнем матче. Думаю, сравняй мы тогда, за оставшееся время при поддержке наших болельщиков добились бы победы. Лоренцо сильно переживает, когда у него не получается, но он работяга и делает все от него зависящее.