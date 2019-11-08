Семак: «Я не заметил, чтобы календарь или судьи благоволили „Зениту“»

Наставник «Зенита» прокомментировал существующее мнение о том, что петербургскому клубу позволено больше, чем остальным.

Это всё эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся, может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.

Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота «железнодорожников» — хотя на той встрече работал VAR . Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему VAR не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

Или возьмём прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это моё личное мнение, но можно обратиться и к статистике. В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был, вообще, одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти. В этом чуть больше пробиваем. Это футбол.