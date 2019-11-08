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Семак: «Я не заметил, чтобы календарь или судьи благоволили „Зениту“»

вчера, 07:09

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал существующее мнение о том, что петербургскому клубу позволено больше, чем остальным.

Это всё эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся, может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.

Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота «железнодорожников» — хотя на той встрече работал VAR. Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему VAR не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

Или возьмём прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это моё личное мнение, но можно обратиться и к статистике. В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был, вообще, одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти. В этом чуть больше пробиваем. Это футбол.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
   159 / 946
вчера в 22:14
Достаточно вспомнить, как цска тащили в 2006 году 2013,2014
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
вчера в 18:52
Знаете, я когда то уважал этого человека. А потом он стал защищать Кокорина и называть судей кoзлами. Озенитился. Теперь нет ему уважения и уже никогда не будет. Газпром делает из людей Семаков и Кокориных.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   122 / 946
вчера в 17:44
Сколько не говори "халва" - слаще во рту не становится!
Семак вроде был нормальным мужиком а сейчас стал бомжовской профурсеткой!
oFANATo
oFANATo ответил ЦСКА 06
   13 / 946
вчера в 17:27
Золотые слова ПЛЮСУЮ.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
вчера в 17:26
Серёга, что ты несёшь?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ЦСКА 06
   29 / 946
вчера в 15:42
Сам был в шоке.....От тактики и состава на матч..
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   94 / 946
вчера в 14:12
ЦСКА это понятно тут мы пробили дно. Но чем вы лучше. Лейпциг хорошая команда но это не Бавария и не стоило ее так сильно боятся и ставит автобус. Вон Локо играл не от соперника а от себя да проиграли но проиграли достойно.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Ангел неБесГрешен
   94 / 946
вчера в 14:09
Назови топ клуб Европы с кем играл зенит за последние 10 лет. Вам всегда попадает ровная группа. И то вы умудряетесь проигрывать. Вы 2 или 3 раза вышли из группы лч и дальше 1/8 не вышли . Хотя даже там вы неиграли с топ клубом. С вашими возможностями вы должны были выигрывать чемп как ПСЖ но вы не можете даже этого добиться. Зенит и вся коррупция в России это одно и тоже потому что руководители и там и там одни и те же
Морозовский
Морозовский ответил Сотрудник Газпрома
   3 / 946
вчера в 13:54
Богданыч такой смешной. Вся страна видит, как тянут проект, а он не замечает.
Ава у тебя зачётная! Ты ещё умудрись на неё так же прилепить Карася и Иванова! Супер будет!
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
вчера в 13:36
А Семак изменился...раньше говорил правду, а ща что прикажут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Конунг Рагнар
   43 / 946
вчера в 12:49
Все помнят, как в пользу Зенита назначались пенальти в каждом матче в начале сезона + судейский произвол в матче с ЦСКА
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Сотрудник Газпрома
       43 / 946
    вчера в 12:46
    Пришел Газпром и российский футбол полетел глубоко и надолго. Дальше будет ее хуже. Продолжайте разваливать клубы и создавать филиалы.
    При Газпроме мы как раз взлетели до возможности заявить 3 команды в ЛЧ.
    Взгляни на табличку коэффициентов повнимательнее, и увидишь, что примерно 60-70% очков набрал Зенит. Остальные старательно тормозили ,сливаясь в квалификации и занимая 4-е места в слабейших группах.
    И ещё. Локо не захотел продать братьев - не продал, кони загнули ценник на Марио - не купили. И усиливаем не только филиалы, а и тот же Локо, Динамо, Ростов и Крылья.
    Так что не надо песен про Газпром
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Ангел неБесГрешен
       67 / 946
    вчера в 12:41
    ...в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота «железнодорожников» — хотя на той встрече работал VAR. ... в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Что объединяет названные команды? Столица. Их судят по другим правилам, а в Европе такого нет. Поэтому мы имеем 4-е места УЖЕ и в ЛЕ, непопадание в группу через квалификацию, скатывание в ТК. Зенит же стабилен в Европе при любом судействе. Пусть не феерит ,но и не позорится как кони с парасятами...
    Все помнят, как в пользу Зенита назначались пенальти в каждом матче в начале сезона + судейский произвол в матче с ЦСКА
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       67 / 946
    вчера в 12:39
    Особенно в матче с ЦСКА судья не благоволил Зениту
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
       368 / 946
    вчера в 12:14
    Челси - Аякс вообще кто нибудь смотрел?? Вопросы??
    Сотрудник Газпрома
    Сотрудник Газпрома ответил Ангел неБесГрешен
       240 / 946
    вчера в 12:14
    ...в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота «железнодорожников» — хотя на той встрече работал VAR. ... в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Что объединяет названные команды? Столица. Их судят по другим правилам, а в Европе такого нет. Поэтому мы имеем 4-е места УЖЕ и в ЛЕ, непопадание в группу через квалификацию, скатывание в ТК. Зенит же стабилен в Европе при любом судействе. Пусть не феерит ,но и не позорится как кони с парасятами...
    Пришел Газпром и российский футбол полетел глубоко и надолго.
    Дальше будет ее хуже. Продолжайте разваливать клубы и создавать филиалы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 946
    вчера в 12:06
    ...в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота «железнодорожников» — хотя на той встрече работал VAR.
    ... в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул.

    Что объединяет названные команды? Столица. Их судят по другим правилам, а в Европе такого нет. Поэтому мы имеем 4-е места УЖЕ и в ЛЕ, непопадание в группу через квалификацию, скатывание в ТК.
    Зенит же стабилен в Европе при любом судействе. Пусть не феерит ,но и не позорится как кони с парасятами...
    Сотрудник Газпрома
    Сотрудник Газпрома
       240 / 946
    вчера в 12:00
    Богданыч такой смешной. Вся страна видит, как тянут проект, а он не замечает.
    andreika20133
    andreika20133
       358 / 946
    вчера в 11:48
    Почитал . И понял что всё то о чём( справедливо) говорит Семак мало интересно местным злопыхателям . Логика и разумный подход к фактам не свойственен . Главное ПОРЖАТЬ.
    нечитайло
    нечитайло
       700 / 946
    вчера в 11:44
    Все видят только чужое
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    вчера в 11:39
    Не знаю как в других аспектах, но календарь под "Зенит" точно не подстраивали, чего не скажешь о "Спартаке.
    Zeychba
    Zeychba
       252 / 946
    вчера в 11:23
    Ну и лицемер
    galem72
    galem72
       165 / 946
    вчера в 11:19
    "...к зениту относятся...чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят..."

    Морозовский
    Морозовский ответил Petergoff
       3 / 946
    вчера в 11:14
    Так, а Вы товарисч в суд подайте. А что? Дело верное. Смотрю,с галёрки гундосить, тут все мастера.
      Raamtvall
      Raamtvall
         384 / 946
      вчера в 11:12
      Лучше бы промолчал, за умного бы сошёл.
      Don trambon
      Don trambon ответил Jeck Denielse
         64 / 946
      вчера в 10:46
      Ну я ещё могу понять проигрыш Зенита....команде ...одному из лидеров топ-5 чемпионатов....которая и по составу и по скорости в 3 раза выше..... Но привычно-добротно выступающий ЦСКА по-моему не должен так бесславно набирать лишь1 очко из 12-ти в играх с "непонятными" Лудо-Эспо-Варошами...... Не удачное выступление наших клубов - не повод лить грязь друг на друга... Удачи ЦСКА ....
      *Но привычно-добротно выступающий ЦСКА* года так полтора назад, сейчас это тихий ужас.

      Так никто и не льёт. Это семак всё в уши дует.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Don trambon
         29 / 946
      вчера в 10:41
      Ну это хорошо что хоть заметил полудохлую клячу с белорусом верхом!) а вот что то волну, команду позиционирующую себя флагманом отечественного футбола с таким то бюджетом и не заметили, аж два раза подряд.(
      Ну я ещё могу понять проигрыш Зенита....команде ...одному из лидеров топ-5 чемпионатов....которая и по составу и по скорости в 3 раза выше.....

      Но привычно-добротно выступающий ЦСКА по-моему не должен так бесславно набирать лишь1 очко из 12-ти в играх с "непонятными" Лудо-Эспо-Варошами......

      Не удачное выступление наших клубов - не повод лить грязь друг на друга...
      Удачи ЦСКА ....
      Petergoff
      Petergoff ответил Морозовский
         171 / 946
      вчера в 10:36
      Так, а Вы товарисч в суд подайте. А что? Дело верное. Смотрю,с галёрки гундосить, тут все мастера.
      Don trambon
      Don trambon ответил Jeck Denielse
         64 / 946
      вчера в 10:21
      Зато вас Лудогорец "заметил".. 5 раз...
      Ну это хорошо что хоть заметил полудохлую клячу с белорусом верхом!)

      а вот что то волну, команду позиционирующую себя флагманом отечественного футбола с таким то бюджетом и не заметили, аж два раза подряд.(
      Морозовский
      Морозовский ответил Petergoff
         3 / 946
      вчера в 10:19
      Как надоело это нытьё- обидели,купили. Как то сразу, невольно вспоминается гегемония Спартака 90-х,с баблищем бандитского общака,или игра ЦСКА-Зенит,в исполнении ныне покойного Петтая. Что то тогда все молчали и радовались,и всё было чудесно.
      Молодец! Признал ЧЕСТНО, что "Зенит" тащат на всех уровнях, которые есть в стране! РЕСПЕКТ Petergofфу!
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