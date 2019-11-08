Семак: «Я не заметил, чтобы календарь или судьи благоволили „Зениту“»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал существующее мнение о том, что петербургскому клубу позволено больше, чем остальным.
Это всё эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся, может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.
Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота «железнодорожников» — хотя на той встрече работал VAR. Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему VAR не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.
Или возьмём прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это моё личное мнение, но можно обратиться и к статистике. В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был, вообще, одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти. В этом чуть больше пробиваем. Это футбол.
Семак вроде был нормальным мужиком а сейчас стал бомжовской профурсеткой!
Семак вроде был нормальным мужиком а сейчас стал бомжовской профурсеткой!
Взгляни на табличку коэффициентов повнимательнее, и увидишь, что примерно 60-70% очков набрал Зенит. Остальные старательно тормозили ,сливаясь в квалификации и занимая 4-е места в слабейших группах.
И ещё. Локо не захотел продать братьев - не продал, кони загнули ценник на Марио - не купили. И усиливаем не только филиалы, а и тот же Локо, Динамо, Ростов и Крылья.
Так что не надо песен про Газпром
Взгляни на табличку коэффициентов повнимательнее, и увидишь, что примерно 60-70% очков набрал Зенит. Остальные старательно тормозили ,сливаясь в квалификации и занимая 4-е места в слабейших группах.
И ещё. Локо не захотел продать братьев - не продал, кони загнули ценник на Марио - не купили. И усиливаем не только филиалы, а и тот же Локо, Динамо, Ростов и Крылья.
Так что не надо песен про Газпром
Дальше будет ее хуже. Продолжайте разваливать клубы и создавать филиалы.
Дальше будет ее хуже. Продолжайте разваливать клубы и создавать филиалы.
... в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул.
Что объединяет названные команды? Столица. Их судят по другим правилам, а в Европе такого нет. Поэтому мы имеем 4-е места УЖЕ и в ЛЕ, непопадание в группу через квалификацию, скатывание в ТК.
Зенит же стабилен в Европе при любом судействе. Пусть не феерит ,но и не позорится как кони с парасятами...
... в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул.
Что объединяет названные команды? Столица. Их судят по другим правилам, а в Европе такого нет. Поэтому мы имеем 4-е места УЖЕ и в ЛЕ, непопадание в группу через квалификацию, скатывание в ТК.
Зенит же стабилен в Европе при любом судействе. Пусть не феерит ,но и не позорится как кони с парасятами...
https://www.youtube.com/watch?v=c0C83nj8_lc
Так никто и не льёт. Это семак всё в уши дует.
Так никто и не льёт. Это семак всё в уши дует.
Но привычно-добротно выступающий ЦСКА по-моему не должен так бесславно набирать лишь1 очко из 12-ти в играх с "непонятными" Лудо-Эспо-Варошами......
Не удачное выступление наших клубов - не повод лить грязь друг на друга...
Удачи ЦСКА ....
Но привычно-добротно выступающий ЦСКА по-моему не должен так бесславно набирать лишь1 очко из 12-ти в играх с "непонятными" Лудо-Эспо-Варошами......
Не удачное выступление наших клубов - не повод лить грязь друг на друга...
Удачи ЦСКА ....
а вот что то волну, команду позиционирующую себя флагманом отечественного футбола с таким то бюджетом и не заметили, аж два раза подряд.(
а вот что то волну, команду позиционирующую себя флагманом отечественного футбола с таким то бюджетом и не заметили, аж два раза подряд.(