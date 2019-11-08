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Обляков: «Офигел от сейва Акинфеева»

вчера, 09:01
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча с «Ференцварошем» рассказал, что остался под впечатлением после одного из сейвов голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева:

Я был там рядом. Если честно, то просто офигел от такого сейва.

Ранее Обляков поделился мнением о матчах с венгерской командой.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   96 / 946
вчера в 17:14
Акинфеев в очередной раз доказал
Что он лучший.
drug01
drug01
   124 / 946
вчера в 15:08
Только один Игорь держит марку ЦСКА!
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
   439 / 946
вчера в 14:22
Просто сейв,не более.
time out
time out
   53 / 946
вчера в 12:49
От твоей игры тоже офигивают!
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
вчера в 12:17
Игорь! Мастер своего дела....
Другим остаётся только позавидовать...
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 11:41
Игорь - лучший вратарь уже не первый десяток лет! Силища!
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
вчера в 11:36
Да ты и так офигевший по жизни днарь
За адекватность
За адекватность
   51 / 946
вчера в 11:22
Король стандартов от собственной игры и игры партнеров среди полевых игроков лучше бы офигел. Акинфеев сделал все и даже больше для победы, а "восходящие звезды" все его старания спустили в утиль.
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
вчера в 11:21
Даже Обляков смирился что у Игоря все 96и залетают в створ, вот и офигел.
На самом деле Игорь в том моменте подскользнулся на банановой кожуре, брошенной болельщиками ЦСК
Raamtvall
Raamtvall
   384 / 946
вчера в 11:13
А главное, как своевременно - когда всё уже просрано.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
вчера в 11:08
Опять в ногу попал мяч?
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
вчера в 10:47
А я от тебя давно фигею.
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
вчера в 10:17
Чалов ТОП.
Критслалл Пэлас в 94 раз отправляет предложение ЦСКА, но нет, он не продается. Такая корова самим нужна.
VIPded
VIPded
   137 / 946
вчера в 10:16
От своей игры бы офигевал...
beefs
beefs
   281 / 946
вчера в 10:14
Интересные комментарии..
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
вчера в 09:53
А я офигел от убогости вашей игры.

Эта тренерская мысль, перепасовка мяча между центральными защитниками и вратарём на протяжении 25% всего времени(остальное время мяч был у соперника), это гениальная техника от 30 млн'го чалова пас на которого = потеря мяча.
0 игры.
После первого тайма выключил это пародие на футбол.

ПыСы с 1м очком. гынер и бабай наверное счастливы и горды.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
вчера в 09:51
Какой восторг.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 09:39
Офигеть можно только от последних игр ЦСКА, кажется они забыли где ворота соперника.
plusnindimon
plusnindimon ответил cska plus
   331 / 946
вчера в 09:32
Тебя бы Ванюша я с удовольствием отправил в Уфу.
Что бы его отправить, надо кого то пригласить, а то кто играть будет?
karnager
karnager
   195 / 946
вчера в 09:18
Из цитаты часть текста вырезана. Там было так

Обляков: Я был там рядом. Стоял и ничего не делал. Хотел, чтобы Игорь пропустил. Но он спас. Если честно, то просто офигел от такого сейва
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
вчера в 09:15
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    вчера в 09:13
    Тебя бы Ванюша я с удовольствием отправил в Уфу.
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