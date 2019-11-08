Обляков: «Офигел от сейва Акинфеева»

вчера, 09:01

Полузащитник ЦСКА после матча с «Ференцварошем» рассказал, что остался под впечатлением после одного из сейвов голкипера «армейцев» :

Я был там рядом. Если честно, то просто офигел от такого сейва.

Ранее Обляков поделился мнением о матчах с венгерской командой.