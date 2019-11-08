Обляков: «Офигел от сейва Акинфеева»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча с «Ференцварошем» рассказал, что остался под впечатлением после одного из сейвов голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева:
Я был там рядом. Если честно, то просто офигел от такого сейва.
Ранее Обляков поделился мнением о матчах с венгерской командой.
Что он лучший.
Что он лучший.
Другим остаётся только позавидовать...
Другим остаётся только позавидовать...
На самом деле Игорь в том моменте подскользнулся на банановой кожуре, брошенной болельщиками ЦСК
На самом деле Игорь в том моменте подскользнулся на банановой кожуре, брошенной болельщиками ЦСК
Критслалл Пэлас в 94 раз отправляет предложение ЦСКА, но нет, он не продается. Такая корова самим нужна.
Критслалл Пэлас в 94 раз отправляет предложение ЦСКА, но нет, он не продается. Такая корова самим нужна.
Эта тренерская мысль, перепасовка мяча между центральными защитниками и вратарём на протяжении 25% всего времени(остальное время мяч был у соперника), это гениальная техника от 30 млн'го чалова пас на которого = потеря мяча.
0 игры.
После первого тайма выключил это пародие на футбол.
ПыСы с 1м очком. гынер и бабай наверное счастливы и горды.
Эта тренерская мысль, перепасовка мяча между центральными защитниками и вратарём на протяжении 25% всего времени(остальное время мяч был у соперника), это гениальная техника от 30 млн'го чалова пас на которого = потеря мяча.
0 игры.
После первого тайма выключил это пародие на футбол.
ПыСы с 1м очком. гынер и бабай наверное счастливы и горды.
Обляков: Я был там рядом. Стоял и ничего не делал. Хотел, чтобы Игорь пропустил. Но он спас. Если честно, то просто офигел от такого сейва
Обляков: Я был там рядом. Стоял и ничего не делал. Хотел, чтобы Игорь пропустил. Но он спас. Если честно, то просто офигел от такого сейва
С очередным позором.
Спам вытеснен на второе место.
Теперь стыдно за цска
С очередным позором.
Спам вытеснен на второе место.
Теперь стыдно за цска