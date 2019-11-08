Семак: «Кокорин мог бы уже сейчас играть за „Зенит“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о форварде команды Александре Кокорине:
Думаю, что он смог бы играть уже сейчас и помогал бы «Зениту». Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.
В октябре прошлого года Кокорин был арестован за драку в центре Москвы. 17 сентября 2019 года Александр вышел на свободу и подписал новый контракт с «Зенитом». Клуб обратился в РФС с просьбой разрешить дозаявить футболиста на первую часть сезона, но запрос был отклонен.
Ранее сообщалось, что Кокорин принимает участие в тренировках «Зенита».
Судя по матчу с Лейпцигом ему не хватило 4-5-ти защитников.....
Теперь же "игра от соперника" новая фишка....)))
Никогда не забуду.....Этот матч.... Проигранный еще до стартового свистка.....Из-за чьей то боязливой осторожности перед командой которую Лионы-Фрайбурги "шатали" как хотели....
Судя по матчу с Лейпцигом ему не хватило 4-5-ти защитников.....
Теперь же "игра от соперника" новая фишка....)))
Никогда не забуду.....Этот матч.... Проигранный еще до стартового свистка.....Из-за чьей то боязливой осторожности перед командой которую Лионы-Фрайбурги "шатали" как хотели....