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Семак: «Кокорин мог бы уже сейчас играть за „Зенит“»

вчера, 13:46

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о форварде команды Александре Кокорине:

Думаю, что он смог бы играть уже сейчас и помогал бы «Зениту». Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.

В октябре прошлого года Кокорин был арестован за драку в центре Москвы. 17 сентября 2019 года Александр вышел на свободу и подписал новый контракт с «Зенитом». Клуб обратился в РФС с просьбой разрешить дозаявить футболиста на первую часть сезона, но запрос был отклонен.

Ранее сообщалось, что Кокорин принимает участие в тренировках «Зенита».

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
вчера в 20:38
А совсем недавно, хотели группу дать, в инвалиды записывали.
kts
kts
   61 / 946
вчера в 20:30
Пригрели бомжи уголовника
ekliziast
ekliziast ответил rawer
   192 / 946
вчера в 19:09
полгода адвокаты говорили что он инвалидом может остаться если срочно не выпустить на свободу, а тут уже через месяц готов играть матчи в РПЛ
Нет на свете людей,подлее и беспринципнее чем адвокаты.
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
вчера в 18:48
Кокорин и Зенит - близнецы братья. Если вы болеете за Зенит, значит, вы поддерживаете Кокорина. Если вы поддерживаете Кокорина, значит... (вымарано императорской цензурой).
beefs
beefs
   281 / 946
вчера в 18:05
Кокоша в норме?
Gunslinger
Gunslinger ответил spartach n1
   372 / 946
вчера в 17:50
Симак притворяется,или правда такой тупой ?
Не сквернословь!
lobsterdam
lobsterdam ответил OLESOCC
   213 / 946
вчера в 17:26
Здесь тебе не там?!.
да это не мне! разве не слышал, что тут вам не здесь?
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   27 / 946
вчера в 17:15
На зоне много вполне уважаемых людей. А ваш Гулиев среди бела дня бросается на людей. Если бы не взятка бедному американцу чалился бы ваш перец под шконкой. Гыгыгы
Наш Гулиев оказался умнее вашего Кокорина, у которого гонора много, а умишком обижен. Поэтому Гулиев продолжал в футбол играть, а ваш любимец на нарах чалился. И еще одна деталь, Гулиев, как мужик кулаками американца отоваривал, ( хотя я не одобряю его поступок), а Кокорин за стул схватился, как женщина за скалку. В Спартаке поступок Гулиева осудили, а в зените с Кокориным носятся, как курица с яйцом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
вчера в 16:46
Это вряд ли. Хотя если в картишки , то смог бы определенно!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   7 / 946
вчера в 16:43
Осталось его спросить а Кокорин был уважаем на зоне и за что? Реальные пацаны сидящие за драку стулья не и пользут против людей, которые и драться не собирались. Кстати когда дети Семака вырастут они его обязательно спросят Папа, а этот дядя, который стулом другого дядю ударил по голове и тебя может ударить? Любопытно услышать ответ Семака как отца, а не как тренера.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил rawer
   7 / 946
вчера в 16:37
Адвокаты много ещё чего говорил. Например, что Пак сам ударился и что вся братва была трезвая как стеклышко и что они вели беседу тихо и мирно исключительно о музыке Бетховена
OLESOCC
OLESOCC ответил lobsterdam
   183 / 946
вчера в 16:31
так это там, а это - тут, неужели непонятно?
Здесь тебе не там?!.
drug01
drug01
   124 / 946
вчера в 16:15
Да и сам мог иногда поиграть....
arzamas
arzamas
вчера в 16:09
Реклама перед продажей.
lobsterdam
lobsterdam ответил rawer
   213 / 946
вчера в 16:09
полгода адвокаты говорили что он инвалидом может остаться если срочно не выпустить на свободу, а тут уже через месяц готов играть матчи в РПЛ
так это там, а это - тут, неужели непонятно?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
вчера в 15:58
А зачем Семаку нападающие....
Судя по матчу с Лейпцигом ему не хватило 4-5-ти защитников.....
Теперь же "игра от соперника" новая фишка....)))
Никогда не забуду.....Этот матч.... Проигранный еще до стартового свистка.....Из-за чьей то боязливой осторожности перед командой которую Лионы-Фрайбурги "шатали" как хотели....
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
вчера в 15:54
Играть мог бы, но вот помогать...Это навряд ли! Все же растерял былую форму Александр и это очевидно.
морозз
морозз ответил Морозовский
   41 / 946
вчера в 15:50
НЕ, а причём тут ЗЭболотный?! За что его можно стулом без последствий?!
Заболотному повезло, что Саня присел в Кресты а затем его отправили на помощь Сочи! Так что стул и манекен разделились во времени!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Т34
   9 / 946
вчера в 15:48
А что, на Гулиева было заведено уголовное дело, или он на зоне сидел? Гыгыгы не вали с больной головы на здоровую то, чего нет, а то ведь тебя и сплетником назовут.
На зоне много вполне уважаемых людей. А ваш Гулиев среди бела дня бросается на людей. Если бы не взятка бедному американцу чалился бы ваш перец под шконкой. Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
вчера в 15:41
Сначала в Зените-2 надо силы попробовать
Морозовский
Морозовский ответил морозз
   3 / 946
вчера в 15:36
Проблема Кокорина в том, что после его поездки в Корею на Чемпионат Мира по бросанию Стульев на дальность...он по привычке бросил стул на голову корейца перепутав его с манекеном!
НЕ, а причём тут ЗЭболотный?! За что его можно стулом без последствий?!
spartach n1
spartach n1
   1 / 946
вчера в 15:36
Симак притворяется,или правда такой тупой ?
Морозовский
Морозовский ответил rawer
   3 / 946
вчера в 15:34
полгода адвокаты говорили что он инвалидом может остаться если срочно не выпустить на свободу, а тут уже через месяц готов играть матчи в РПЛ
Дело "Врачей" лазурных надо завести, чтобы доверие к медецине восстановить!
andreika20133
andreika20133
   358 / 946
вчера в 15:26
Все . Даже старый гастер Мороз по упражнялись в ослоумии.
rawer
rawer
   548 / 946
вчера в 15:25
полгода адвокаты говорили что он инвалидом может остаться если срочно не выпустить на свободу, а тут уже через месяц готов играть матчи в РПЛ
морозз
морозз
   41 / 946
вчера в 15:21
Проблема Кокорина в том, что после его поездки в Корею на Чемпионат Мира по бросанию Стульев на дальность...он по привычке бросил стул на голову корейца перепутав его с манекеном!
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
вчера в 15:19
уже протух на нарах..
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 15:19
У него же в СИЗО чуть ногу не отрезали из-за каких-то проблем .
Hypnoz
Hypnoz
   107 / 946
вчера в 15:05
Семаку, самому осталось пару матчей в ЛЧ сыграть ! А рассуждает.....
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   27 / 946
вчера в 15:00
Ты это уголовнику Гулиеву скажи. Гыгыгы
А что, на Гулиева было заведено уголовное дело, или он на зоне сидел? Гыгыгы не вали с больной головы на здоровую то, чего нет, а то ведь тебя и сплетником назовут.
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