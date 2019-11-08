Семак: «Кокорин мог бы уже сейчас играть за „Зенит“»

вчера, 13:46

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о форварде команды :

Думаю, что он смог бы играть уже сейчас и помогал бы «Зениту». Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре.

В октябре прошлого года Кокорин был арестован за драку в центре Москвы. 17 сентября 2019 года Александр вышел на свободу и подписал новый контракт с «Зенитом». Клуб обратился в РФС с просьбой разрешить дозаявить футболиста на первую часть сезона, но запрос был отклонен.

Ранее сообщалось, что Кокорин принимает участие в тренировках «Зенита».