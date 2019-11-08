Бубнов: «ЦСКА удаётся самое сложное: создать момент. Но реализация на нуле»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

Этот матч типичен для «армейцев» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы с точки зрения содержания игры. ЦСКА имел преимущество на протяжении большего количества времени, создал несколько верных моментов, но никак этим не воспользовался. В первом тайме «Ференцварош» не нанёс ни одного удара в створ. Во втором опасно угрожал воротам после розыгрыша стандартов, дважды спас Акинфеев.

Принести победу команде Виктора Ганчаренко могли и Чалов, и Сигурдссон, и Влашич. ЦСКА удаётся сделать самое сложное: создать голевую ситуацию, но реализацию нулевая. Я уже говорил раньше, почему так происходит: это вопрос индивидуального мастерства, играет свою роль и молодость состава, отсутствие должного опыта. В плане тактики, конечно, не помешало бы атаковать не только правым флангом. Понятно, что там действует Фернандес, но соперник об этом знает, целенаправленно готовится. Однобокая игра облегчает ему задачу при обороне, чего в частности не скрывал тренер соперника Ребров.