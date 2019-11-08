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Бубнов: «ЦСКА удаётся самое сложное: создать момент. Но реализация на нуле»

вчера, 07:17
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

Этот матч типичен для «армейцев» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы с точки зрения содержания игры. ЦСКА имел преимущество на протяжении большего количества времени, создал несколько верных моментов, но никак этим не воспользовался. В первом тайме «Ференцварош» не нанёс ни одного удара в створ. Во втором опасно угрожал воротам после розыгрыша стандартов, дважды спас Акинфеев.

Принести победу команде Виктора Ганчаренко могли и Чалов, и Сигурдссон, и Влашич. ЦСКА удаётся сделать самое сложное: создать голевую ситуацию, но реализацию нулевая. Я уже говорил раньше, почему так происходит: это вопрос индивидуального мастерства, играет свою роль и молодость состава, отсутствие должного опыта. В плане тактики, конечно, не помешало бы атаковать не только правым флангом. Понятно, что там действует Фернандес, но соперник об этом знает, целенаправленно готовится. Однобокая игра облегчает ему задачу при обороне, чего в частности не скрывал тренер соперника Ребров.

Шансы ЦСКА выйти в плей-офф теперь сугубо умозрительные. Оставшиеся матчи — вопрос престижа, но, думаю, «армейцы» отнесутся к ним со всей серьёзностью.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил viv
   123 / 946
сегодня в 00:23
Не прошло, потому что не играло. Дну лудогорц в группе достался
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
вчера в 21:27
Давно всем известно что нужен качественный нападающий
mars6791
mars6791
   622 / 946
вчера в 18:22
Низкий класс нападающих это проблема касается уже всех в РПЛ
viv
viv ответил BenderBender
   126 / 946
вчера в 17:18
Просто дно не прошло Брагу в квалификации.....
Великолепный
Великолепный
   96 / 946
вчера в 17:15
Надо молодежи работать над реализацией.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 15:10
Имеющимися в наличии ресурсами реализацию не улучшить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   147 / 946
вчера в 11:49
Прав Бубнов, Чалова давно пора сажать на скамейку, но других напов к сожалению нет.
beefs
beefs
   281 / 946
вчера в 11:16
Болезнь российского футбола...
Знатог
Знатог
   391 / 946
вчера в 11:15
То ли деньги экономят то ли импортозамещение? Уже в Уфе таланты ищут. Раньше искали в Южной Америке, теперь на Южном Урале.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
вчера в 09:41
Федя с Арнором просто нулевые!!! Мастерства явно не хватает. Чалов - это вообще что то необъяснимое ??? Сколько он будет над командой издеваться??? Ну не прет у парня, так дай другим время на поле. Но Витя упрям и шансов другим просто не дает.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
вчера в 09:32
Не слышу критики в адрес их командной игры, от парочки горлопанов, хаявших Зенит. Гыгыгы
Армейская душа
Армейская душа
   113 / 946
вчера в 09:23
Вот в этом то и проблема. И она, к сожалению, не в этом году появилась
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
вчера в 09:17
Да просто дно
VIPded
VIPded
   137 / 946
вчера в 09:14
Невезуха у нашего нападения... А у защиты привезуха...(((
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:12
Да это даже ёжику понятно, чтобы реализовать хоть часть этих моментов нужен нап типа Думбия.
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
вчера в 08:54
пора всех на гауптвахту ....
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 07:38
Спрашивать надо с главного тренера и тренерского штаба,чистая недоработка на тренировках.
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
вчера в 07:37
Трудно не согласиться с Бубновым.Мы действительно разучились забивать.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   341 / 946
вчера в 07:26
Бубнов как всегда емок, точен и беспрестрастен
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
вчера в 07:26
Да уж. Ноль голов с венграми(
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