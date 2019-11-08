Семак: «Болельщики материли Кононова прямо за скамейкой. Мне это непонятно»

Главный тренер «Зенита» встал на защиту бывшего наставника «Спартака» .

— Олег Кононов не пришёл на пресс-конференцию после своего последнего матча в «Спартаке», Виктор Ганчаренко ушёл с неё после поражения от «Ростова», не дождавшись вопросов. Понимаете коллег — или тренер в любом случае должен держать удар?

— Не стану советовать, как себя вести в таких случаях. У меня есть своя позиция, у Олега Георгиевича своя. Это его решение. Если возвращаться к истории с уходом Кононова из «Спартака», то мне непонятно, что происходило в ходе встречи с «Оренбургом». Ладно ещё фанатская трибуна, но когда болельщики сидят и матерят тренера прямо за его скамейкой... Мне такое непонятно.

Всё можно выразить в совершенно иной форме. Где люди, которые защитили бы от подобных высказываний? Футбол — всего лишь игра — не война. Нельзя ненавидеть людей, которые делают свою работу. Мне кажется, очень важно уважать таких. Клуб должен защищать тренера.