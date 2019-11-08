ГлавнаяНовости

Семак: «Болельщики материли Кононова прямо за скамейкой. Мне это непонятно»

вчера, 07:46

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встал на защиту бывшего наставника «Спартака» Олега Кононова.

— Олег Кононов не пришёл на пресс-конференцию после своего последнего матча в «Спартаке», Виктор Ганчаренко ушёл с неё после поражения от «Ростова», не дождавшись вопросов. Понимаете коллег — или тренер в любом случае должен держать удар?

— Не стану советовать, как себя вести в таких случаях. У меня есть своя позиция, у Олега Георгиевича своя. Это его решение. Если возвращаться к истории с уходом Кононова из «Спартака», то мне непонятно, что происходило в ходе встречи с «Оренбургом». Ладно ещё фанатская трибуна, но когда болельщики сидят и матерят тренера прямо за его скамейкой... Мне такое непонятно.

Всё можно выразить в совершенно иной форме. Где люди, которые защитили бы от подобных высказываний? Футбол — всего лишь игра — не война. Нельзя ненавидеть людей, которые делают свою работу. Мне кажется, очень важно уважать таких. Клуб должен защищать тренера.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
leopit
leopit
   315 / 946
вчера в 19:37
Заклеить рот всем удальцам-спартачам..
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
вчера в 18:51
Семак отчетливо ощущает, что если бы не Дюков и судьи, не миллиарды и фарм-клубы, то у него в РПЛ не было бы шансов. С опаской ждет момент, когда у Газпрмоа кончатся деньги.
Байкал-38
Байкал-38 ответил bacek15
   75 / 946
вчера в 17:03
Правильно сказал. Оскорблять, да ещё в публичном месте, удел быдла.
Ты это про то когда Семак на всю страну кричал судьям, что они "козлы"?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
вчера в 13:43
После этого мата Кононов ещё лет 5 на людях не покажется ! ))
Заполярный
Заполярный ответил Jeck Denielse
   60 / 946
вчера в 13:26
Семак был на матче Спартак-Оренбург ??? Зачем ?? Слушал??
ДА ПРОСТО ГОТОВИТСЯ УЗНАТЬ, ЧТО ПРО НЕГО БУДУТ КРИЧАТЬ И КУДА ПОСЫЛАТЬ.
bacek15
bacek15
   571 / 946
вчера в 13:19
Правильно сказал. Оскорблять, да ещё в публичном месте, удел быдла.
Gloomy59
Gloomy59 ответил морозз
   583 / 946
вчера в 12:58
На каждого тренера найдётся свой Гулливер, так что Семак всё ещё у тебя впереди! Второй год провала в ЛЧ ЗАСТАВИТ Миллера задуматься о твоей тренерской компетенции!
Уже пора! Алексей Борисович, когда Семак начнет признавать ошибки?!
Gloomy59
Gloomy59
   583 / 946
вчера в 12:57
Русский взрослый мужчина высказался с употреблением мата, НУ И ЧТО????
Можно подумать, Семак воспитывался в пажеском корпусе!!!!
Он что интелегент в пятом колене?
Да за игру с Лейпцигом, надо так выразиться, чтобы ветки на деревьях скрутились в спираль!!!!
Люди из за рубежа указывают на ошибки Семака, а он продолжает "все хорошо"!!!!
igGA
igGA
   179 / 946
вчера в 11:55
Ну подошел бы поближе, прислушался бы, раз не понятно было.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
вчера в 11:41
Пора и Ханчаренку поматерить иначе сам не уйдет
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 11:32
Семаку самому пора уже давно выходить к бровке в пиджаке!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   88 / 946
вчера в 10:39
Повторите "достижения" пиджака в Зените - быстро врубитесь, Сергей Богданович)
LOpp
LOpp
   28 / 946
вчера в 10:36
после 5 поражений в чемпионате Кононов заслужил, чтобы его материли.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 10:35
Семака вся страна толерантно "любит"! Приспособленец, присосался к народной трубе - не оторвёшь за башлык его, смешно висящий сзади!
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 10:07
Зря так Фратрия делала .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
вчера в 10:04
Семак был на матче Спартак-Оренбург ???
Зачем ??
Слушал??
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
вчера в 09:49
В целом по делу материли.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
вчера в 09:24
Через пару тройку туров юного физрука Тедеску начнут материть. Гыгыгы
anfield1984
anfield1984
   623 / 946
вчера в 09:19
Когда Зенит будет играть без админ ресурса, Семаку сразу станет понятно
25процентный клоун
25процентный клоун ответил kolpankolpan
   20 / 946
вчера в 09:02
Футбол это игра, и по другому никогда не будет
морозз
морозз
   41 / 946
вчера в 09:00
На каждого тренера найдётся свой Гулливер, так что Семак всё ещё у тебя впереди! Второй год провала в ЛЧ ЗАСТАВИТ Миллера задуматься о твоей тренерской компетенции!
kolpankolpan
kolpankolpan
   278 / 946
вчера в 08:58
Уважаемый Семак, ты на переднем крае.Учти это.И очень хорошо что футбол как война.В отличии от настоящей это можно нести на плечах.И за эту войну по царски платят.
mortid
mortid
   258 / 946
вчера в 08:50
Чего тут не понимать? Тренер год, вдумайтесь только, год! сопли жевал. Тут уже даже самый терпеливый человек будет называть его "редиской" и никак иначе. Где нибудь в Колумбии давно череп раскроили, а не только бы материли.
alex074
alex074
   174 / 946
вчера в 08:40
Скоро тебя будут *** обкладывать со всех сторон...
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 08:39
Вот почему нет чёрных тренеров. Они бы объяснили всё расизмом.
karnager
karnager
   195 / 946
вчера в 08:36
Семак что-то много ля-ля стал. когда он успевает что-то комментировать ? Ах, да, чемпионство куплено, можно смело исполнять роль светского человека
Gunslinger
Gunslinger ответил Конунг Рагнар
   372 / 946
вчера в 08:31
Семак тоже скоро почувствует это на себе, когда Славнов со своими фейками придет на стадион и начнет его материть за плохие результаты
Дай Бог чтобы ты этого не увидел
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
вчера в 08:12
Семак тоже скоро почувствует это на себе, когда Славнов со своими фейками придет на стадион и начнет его материть за плохие результаты
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 08:11
Одно слово свиньи.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
вчера в 07:54
Ублюдки
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100