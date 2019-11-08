Семак: «„Зенит“ действительно был заинтересован в Миранчуках»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб проявлял интерес к полузащитникам «Локомотива» - Алексею Миранчуку и Антону Миранчуку:
«Зенит» был заинтересован в приобретении братьев. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами.
Тема такого перехода закрыта? На данный момент — да.
Ранее Семак поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака».
Локо на ходу, братья лидеры команды, а в Питере может и не получиться также как в сборной, там своих лидеров хватает.
Локо на ходу, братья лидеры команды, а в Питере может и не получиться также как в сборной, там своих лидеров хватает.
Удачи господину Кикнадзе....
На данный момент Семак прав....тема не актуальна....
До "окна" осталось 59 дней.....
Удачи господину Кикнадзе....
На данный момент Семак прав....тема не актуальна....
До "окна" осталось 59 дней.....