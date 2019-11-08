ГлавнаяНовости

Семак: «„Зенит“ действительно был заинтересован в Миранчуках»

вчера, 08:19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб проявлял интерес к полузащитникам «Локомотива» - Алексею Миранчуку и Антону Миранчуку

«Зенит» был заинтересован в приобретении братьев. Лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами.

Тема такого перехода закрыта? На данный момент — да.

Ранее Семак поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил VV V
   46 / 946
сегодня в 02:00
На данный момент Зенит может заплатить огромные деньги из бюджета страны и вопрос решится. Лукавит Семак, а ведь когда-то Семак был уважаемым человеком в составе ЦСКА.
Что тебе до коней?
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
сегодня в 01:59
Ключевой слово "был заинтересован". А теперь не надо.
oFANATo
oFANATo ответил VV V
   13 / 946
вчера в 21:22
На данный момент Зенит может заплатить огромные деньги из бюджета страны и вопрос решится. Лукавит Семак, а ведь когда-то Семак был уважаемым человеком в составе ЦСКА.
Свяжешься с газпроектом потеряешь последнее уважение.
VV V
VV V
   257 / 946
вчера в 16:32
На данный момент Зенит может заплатить огромные деньги из бюджета страны и вопрос решится. Лукавит Семак, а ведь когда-то Семак был уважаемым человеком в составе ЦСКА.
Сотрудник Газпрома
Сотрудник Газпрома
   240 / 946
вчера в 11:59
Нельзя им в Газпром.
За адекватность
За адекватность
   51 / 946
вчера в 11:49
Для начала игру бы команде не мешало поставить, а потом уже искать исполнителей, которые могут ее усилить. "Лион" не забудьте удивить тактически. Нужно сыграть дома в 5 защитников и 4 опорника.
killerman77
killerman77 ответил nikot
   586 / 946
вчера в 11:45
пускай эти братья шапито и далее сидят в депо, а ты, Сережа, займись тренерской работой всерьез и нечего в клуб всякий хлам таскать
wingback
wingback ответил Виссарионович
   425 / 946
вчера в 11:43
Кого еще надо купить Зениту, чтобы они начали хоть что-то показывать в Еврокубках?
Юргена Клоппа...
wingback
wingback
   425 / 946
вчера в 11:42
К днищенскому тренеришке они навряд ли пойдут...
nikot
nikot
   36 / 946
вчера в 11:26
Сирожа,купите сборную России сразу и не мучайтесь и еще с десяток фарм клубов в РПЛ создайте и будешь ты великим тренером и можно уже будет от пацанского капюшона избавиться!!!
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
вчера в 11:05
Кого еще надо купить Зениту, чтобы они начали хоть что-то показывать в Еврокубках?
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
вчера в 11:03
Надо было добавить, что они выбрали футбол, а не бабло.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   7 / 946
вчера в 11:03
    igGA
    igGA
       179 / 946
    вчера в 11:02
    Сергей Богданович, идите тренируйте. Хватит soccer захламлять.
    Чист
    Чист ответил Tostao
       250 / 946
    вчера в 10:51
    Искать качественных исполнителей надо в собственной академии, а не проходить тралом по конкурентам, а потом всю "мелкую рыбёшку", не прошедшую сито, сплавлять на рынок в Сочи.
    а это надо кто занимается куплей продажей они к футболу никакого отношения не имеют им наплевать вообще что с футболом будет у них свой бизнес
    Чист
    Чист ответил морозз
       250 / 946
    вчера в 10:48
    Миллер выпишет чек и Семак может вздохнуть свободно, Миранчуки потеряют профессию!
    Всё решится просто ещё мененджеры не решили -как Сутормина забрали из Рубина - тренер на игру поставил через минуту выход и вдруг отмена и отезд в Зенит всего один звонок кому нужно и всё решаемо
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    вчера в 10:43
    Это сигнал для братьев, типа - думайте скорее?!?
    Локо на ходу, братья лидеры команды, а в Питере может и не получиться также как в сборной, там своих лидеров хватает.
    drug01
    drug01
       124 / 946
    вчера в 10:30
    Зенит всех тащит а результата нет!
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    вчера в 10:28
    Мирранчуки послали "Зенит"..., чтобы "газпрём" сообразил, что газу надо предлагать больше!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    вчера в 09:58
    Первостепенная задача любого сотрудника - обогащать работодателя......
    Удачи господину Кикнадзе....

    На данный момент Семак прав....тема не актуальна....
    До "окна" осталось 59 дней.....
    КЭТиК
    КЭТиК
       241 / 946
    вчера в 09:47
    Не получилось скупить Россию на корню.
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    вчера в 09:26
    Миранчуки профукали свою славу. Гыгыгы
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    вчера в 09:17
    Зенит всегда пытается ослабить конкурентов если даже эти игроки им не нужны.
    Tostao
    Tostao
       98 / 946
    вчера в 09:07
    Искать качественных исполнителей надо в собственной академии, а не проходить тралом по конкурентам, а потом всю "мелкую рыбёшку", не прошедшую сито, сплавлять на рынок в Сочи.
    морозз
    морозз
       41 / 946
    вчера в 09:02
    Миллер выпишет чек и Семак может вздохнуть свободно, Миранчуки потеряют профессию!
    Big krendel
    Big krendel
       37 / 946
    вчера в 08:51
    Быльём тема подросла. Были нужны на пике. На излёте карьеры не нужны
    alex074
    alex074
       174 / 946
    вчера в 08:38
    Если Миранчуки с мозгами, то они в это "лазурное болото" даже не посмотрят...
    STVA 1
    STVA 1
       90 / 946
    вчера в 08:31
    Мне кажется в следующее ТО эта тема всплывет)))
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    вчера в 08:24
    вы всеми заинтересованны а пацанов 20 летних обыграть не можете((((
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100