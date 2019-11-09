Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»

Защитник «Динамо» поделился ожиданиями от выездного матча с «Рубином» в 16-м туре РПЛ .

— Чего ждёте от предстоящего матча с «Рубином»?

— Будет тяжело. Готовимся, как и всегда. Надо действовать на максимуме. Не так, как с «Ахматом». Мы знаем, что собой представляет «Рубин», который обыграл нас в меньшинстве в начале сезона. Если будем играть против него, как в матчах с «Краснодаром» и ЦСКА , всё сложится хорошо. Сыграем как с «Ахматом», — всё закончится плохо.

— Значит, качеством игры «Динамо» против «Ахмата» недовольны?