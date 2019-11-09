ГлавнаяНовости

Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»

сегодня, 01:23
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо14:00 Не начался

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился ожиданиями от выездного матча с «Рубином» в 16-м туре РПЛ.

— Чего ждёте от предстоящего матча с «Рубином»?

— Будет тяжело. Готовимся, как и всегда. Надо действовать на максимуме. Не так, как с «Ахматом». Мы знаем, что собой представляет «Рубин», который обыграл нас в меньшинстве в начале сезона. Если будем играть против него, как в матчах с «Краснодаром» и ЦСКА, всё сложится хорошо. Сыграем как с «Ахматом», — всё закончится плохо.

— Значит, качеством игры «Динамо» против «Ахмата» недовольны?

— Понятно, что мы недовольны своей игрой. С самого начала встречи, с первого тайма, не удалось показать тот футбол, который «Динамо» демонстрировало в матчах с «Краснодаром» и ЦСКА. Но соперник из Грозного тоже хорошо подготовился к противостоянию с нами, разобрал нашу игру. Отсюда сложности. Но всё равно результат матча с «Ахматом» неудовлетворительный для «Динамо». Однако важно, что в итоге хотя бы одно очко получили и спасли встречу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Смолов: «Не представляю себя без футбола»
Вчера, 19:51 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100