Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»

Наставник «Ахмата» прокомментировал результат матча против «Урала» в рамках 16-го тура РПЛ .

Где-то не хватило передачи, где-то удара. Игра была равная. Для нас результат нормальный, но мы должны были сыграть лучше. Много брака в центре поля, пропускали контратаки соперника из-за ошибок в простых передачах. Мы понимаем, что игра получилась неважная. Наверное, в головах сидит мысль о результате. Надо это выбивать. «Урал» в плане таблицы и очков чувствовал себя поспокойнее. Конечно, мы недовольны игрой.