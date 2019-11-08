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Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»

вчера, 22:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча против «Урала» в рамках 16-го тура РПЛ.

Где-то не хватило передачи, где-то удара. Игра была равная. Для нас результат нормальный, но мы должны были сыграть лучше. Много брака в центре поля, пропускали контратаки соперника из-за ошибок в простых передачах. Мы понимаем, что игра получилась неважная. Наверное, в головах сидит мысль о результате. Надо это выбивать. «Урал» в плане таблицы и очков чувствовал себя поспокойнее. Конечно, мы недовольны игрой.

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Все комментарии
Т34
Т34
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вчера в 23:04
Команда внизу телепается, а для Шалимова результат нормальный, да еще на своем поле. Интересно!
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