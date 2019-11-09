Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал своё попадание в заявку сборной России на заключительные матчи отбора ЧЕ -2020 против «Бельгии» и «Сан-Марино».

— С учётом того что вы один из тех, кто презентует форму сборной России к Евро-2020, испытываете большие надежды попасть в заявку на турнир?

— В принципе, это просто презентация формы. Всё определяется тем, как ты тренируешься и играешь за клуб. От этого зависит, вызовут тебя в сборную или нет.

— С чем можете связать свой персональный рост в конце прошлого и в нынешнем сезоне?

— Появилась регулярная игровая практика — это, наверное, самое важное. С ней пришла уверенность в себе, с чем и связываю небольшой рост в своей игре.

— Вас впервые вызвали в национальную команду ещё на прошлый сбор, но тогда из-за травмы вы не смогли приехать. Переживали, что упустили шанс показать себя?

— В тот момент я очень расстроился из-за травмы. В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение. Ещё и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать своё приглашение в сборную.