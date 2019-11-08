Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»

Защитник ЦСКА прокомментировал нулевую ничью в матче 4-го тура ЛЕ с «Ференцварошем»:

Не хватило усилий, не реализовали моменты, которые были во втором тайме. В первой половине у нас тоже была пара моментов. Игра была равной, но мы заслуживали победу, считаю.



В первом матче было то же, что и сейчас: мы контролировали игру в обоих таймах, но в первой встрече нам не удалось забить, а сопернику удалось. Почти одинаковые матчи, нам не хватает реализации.



Не считаю, что нам удалось прервать неудачную серию. Учитывая турнирное положение, нам нужно было выигрывать. Будем готовиться к «Эспаньолу» и «Лудогорцу». Конечно, мы недовольны результатом.



Если честно, не слежу за турнирной таблицей. Моя задача — выходить и играть, помогать побеждать в каждом матче. На таблицу посмотрим после всех туров.