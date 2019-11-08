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Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»

вчера, 22:51
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал нулевую ничью в матче 4-го тура ЛЕ с «Ференцварошем»:

Не хватило усилий, не реализовали моменты, которые были во втором тайме. В первой половине у нас тоже была пара моментов. Игра была равной, но мы заслуживали победу, считаю. 

В первом матче было то же, что и сейчас: мы контролировали игру в обоих таймах, но в первой встрече нам не удалось забить, а сопернику удалось. Почти одинаковые матчи, нам не хватает реализации. 

Не считаю, что нам удалось прервать неудачную серию. Учитывая турнирное положение, нам нужно было выигрывать. Будем готовиться к «Эспаньолу» и «Лудогорцу». Конечно, мы недовольны результатом. 

Если честно, не слежу за турнирной таблицей. Моя задача — выходить и играть, помогать побеждать в каждом матче. На таблицу посмотрим после всех туров.

Ранее мнением об игре поделился главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
сегодня в 03:05
А надо иногда заглядывать.
VAN ARM
VAN ARM ответил 25процентный клоун
   135 / 946
сегодня в 02:36
Я тебе подскажу друг, вы там на четвертом, как всегда
не страшно) перед вами маячит пердив)))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
   135 / 946
сегодня в 02:34
нечего там смотреть и бестолково тратить силы !!!!!!! дома достойно играйте!!!!!!!!! европа не в этом году.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
сегодня в 02:15
ну ты с Уфы пришел. Там с рождения никуда не смотрят. Просто кучкуются в своей штрафной и все
ганчар притащил же...
oleg3k
oleg3k
   104 / 946
сегодня в 01:11
А чего туда смотреть,вы на ДНЕ.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
сегодня в 01:01
ппц что им там дранник внушает
Сантус
Сантус
   65 / 946
сегодня в 00:23
Написал кучу букв...и стёр...не хочу обижать футболиста...хотя это уже выражается как диагноз...ноль извилин,одни штампы
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
сегодня в 00:03
Когда же они трепаться перестанут???
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
вчера в 23:51
А чего на нее смотреть? Все конкуренты выше в таблице. Вы последние.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Т34
   20 / 946
вчера в 23:48
Хорошо хоть из сборной его убрали, я про очко
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
вчера в 23:47
Я тебе подскажу друг, вы там на четвертом, как всегда
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 23:31
Смотри, не смотри... Голосуй, не голосуй...
Сотрудник Газпрома
Сотрудник Газпрома ответил 773sergeytank
   240 / 946
вчера в 23:31
Турнирный плинтус ещё надо разглядеть.
    dimagas2
    dimagas2
       91 / 946
    вчера в 23:12
    В таблицу не смотрят,ну и на их игру тоже никто не смотрит)))
    773sergeytank
    773sergeytank
       99 / 946
    вчера в 23:00
    Турнирный плинтус ещё надо разглядеть.
    Т34
    Т34
       27 / 946
    вчера в 22:58
    А что на таблицу смотреть имея одно очко.
    minai
    minai
       139 / 946
    вчера в 22:58
    И не смотри. Там такое .. !!
    Союзник противников
    Союзник противников
       23 / 946
    вчера в 22:57
    Да мы это поняли после первого матча,когда вы,"Мудогорцы",проиграли 1-5 "Лудогорцу".
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