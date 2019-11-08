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Смолов: «„Краснодар“ – хороший соперник»

вчера, 19:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 19:00 Не начался

Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассуждает о предстоящем матче против «Краснодара» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Краснодар» – хороший соперник, но когда перед сезоном приходят три новых человека в центральную зону – рано или поздно это точно скажется. Центральная зона – это сердце команды, мотор, от которого все зависит.

А в целом о «Краснодаре» у меня только самые теплые воспоминания. Когда меня меняли в матче первого круга в Краснодаре, я поаплодировал болельщикам несмотря на то, что они свистели в мой адрес. Я не до конца это понимаю, но может, у них осталась какая-то обида. Тем не менее, я очень им благодарен за поддержку на протяжении всех трех лет.

Ну а сейчас я играю за «Локомотив» – и у нас свои задачи.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 20:54
КЛОУН.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
вчера в 20:25
А ты чаще вспоминай публично эпизод со свистом, так тебе еще сильнее свистеть будут!!!
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