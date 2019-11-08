Смолов: «„Краснодар“ – хороший соперник»

Форвард «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче против «Краснодара» в рамках 16-го тура РПЛ .

«Краснодар» – хороший соперник, но когда перед сезоном приходят три новых человека в центральную зону – рано или поздно это точно скажется. Центральная зона – это сердце команды, мотор, от которого все зависит.

А в целом о «Краснодаре» у меня только самые теплые воспоминания. Когда меня меняли в матче первого круга в Краснодаре, я поаплодировал болельщикам несмотря на то, что они свистели в мой адрес. Я не до конца это понимаю, но может, у них осталась какая-то обида. Тем не менее, я очень им благодарен за поддержку на протяжении всех трех лет.

Ну а сейчас я играю за «Локомотив» – и у нас свои задачи.