ГлавнаяНовости

Смолов: «Не представляю себя без футбола»

вчера, 19:51

Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассказал о мотивации для игры в футбол.

Я люблю футбол и не представляю себя без него – хоть и понимаю, что возраст постепенно заставляет думать, чем заниматься дальше. Но пока я стараюсь гнать от себя эти мысли: мне хочется как можно дольше играть в футбол!

Сейчас такой период, когда и физические кондиции позволяют, и немалый опыт – получается симбиоз всех твоих лучших качеств, которые очень хочется реализовать на поле. Я был и лучшим игроком, и лучшим бомбардиром – но сейчас мне очень хочется выиграть чемпионат с «Локомотивом» и как можно дольше играть в Лиге чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
сегодня в 00:07
Футбол и без него не плохо представляется
minai
minai
   139 / 946
вчера в 21:23
Вот так он и потешается над здравым смыслом.
karnager
karnager
   195 / 946
вчера в 20:56
А рекламировать спам больше не хочется ?
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 20:52
КЛОУН.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100