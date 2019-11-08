Смолов: «Не представляю себя без футбола»

Форвард «Локомотива» рассказал о мотивации для игры в футбол.

Я люблю футбол и не представляю себя без него – хоть и понимаю, что возраст постепенно заставляет думать, чем заниматься дальше. Но пока я стараюсь гнать от себя эти мысли: мне хочется как можно дольше играть в футбол!

Сейчас такой период, когда и физические кондиции позволяют, и немалый опыт – получается симбиоз всех твоих лучших качеств, которые очень хочется реализовать на поле. Я был и лучшим игроком, и лучшим бомбардиром – но сейчас мне очень хочется выиграть чемпионат с «Локомотивом» и как можно дольше играть в Лиге чемпионов.