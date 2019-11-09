ГлавнаяНовости

«Интер» начал переговоры с агентом Жиру

вчера, 14:02

По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, руководство миланского «Интера» начало переговоры по трансферу нападающего «Челси» Оливье Жиру.

Подписать 33-летнего француза «нерадзурри» собираются этой зимой. Сам футболист также заинтересован в этом переходе, особенно из-за наставника «Интера» Антонио Конте, с которым он ранее работал в «Челси».

Напомним, что Жиру испытывает проблемы с игровой практикой в лондонском клубе. Ситуацию недавно прокомментировал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиДва игрока ПСЖ собираются покинуть клуб летом
Вчера, 15:05 Комментарии8
СлухиТен Хаг, скорее всего, покинет «Аякс» летом
Вчера, 14:04 Комментарии6
Слухи«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с Эриксеном
Вчера, 09:29 Комментарии5
Слухи«Реал» может перехватить Обамеянга у «Барселоны»
Вчера, 07:50 Комментарии7
Венгер заявил, что всё ещё может возглавить «Баварию»
Вчера, 02:33 Комментарии6
СлухиМоуриньо хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года
08 ноября Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   11 / 939
вчера в 17:26
Это радует. Аха-ха)
Давай, Маротта, подписывай.)
ДАША Д
ДАША Д
   271 / 939
вчера в 14:40
Сначала нужно договориться с агентом, с игроком потом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 939
вчера в 14:33
Китайский проект собрался в Серию В, судя по покупкам, отлично, наконец-то они поняли, в чем их судьба)
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 14:18
А эти пенсионеров набирают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100