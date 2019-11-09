«Интер» начал переговоры с агентом Жиру

вчера, 14:02

По информации известного итальянского журналиста Николо Ширы, руководство миланского «Интера» начало переговоры по трансферу нападающего «Челси» .

Подписать 33-летнего француза «нерадзурри» собираются этой зимой. Сам футболист также заинтересован в этом переходе, особенно из-за наставника «Интера» Антонио Конте, с которым он ранее работал в «Челси».

Напомним, что Жиру испытывает проблемы с игровой практикой в лондонском клубе. Ситуацию недавно прокомментировал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.