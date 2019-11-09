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«Реал» может перехватить Обамеянга у «Барселоны»

вчера, 07:50

Испанские гранды заинтересованы в приобретении нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранее сообщалось о том, что 30-летний габонец может стать игроком «Барселоны». Теперь испанские СМИ утверждают, что на форварда также претендует «Реал», готовый выложить за футболиста более 70 млн евро.

По слухам, Обамеянг недоволен результатами своей команды и намерен покинуть лондонский клуб по итогам сезона.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
   697 / 939
вчера в 15:03
30-летний форвард за 70 лямов в "Реал"? Автору этой сказки пора перестать употреблять.
Armyan4eG
Armyan4eG
   919 / 939
вчера в 12:29
Со всем уважением к Пьеру, но в 30 он Барсе не нужен.
Кроме толкового защитника вместо Лангле нужен Лаутаро из Интера но точно не спринтер Обамеянг.
obana777
obana777
   163 / 939
вчера в 10:13
А сможет?
EAGinLE
EAGinLE
   116 / 939
вчера в 09:51
Все возможно .
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   123 / 939
вчера в 08:53
пусть идет там такие нужны будет с йововичем голы клепать 2 гола за сезон на двоих наклепают
Lewa2708
Lewa2708
   315 / 939
вчера в 08:01
Его же хотел один из топ клубов подписать еще в БД, странно, что сразу не пошел
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 07:59
Давно пора.
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