«Реал» может перехватить Обамеянга у «Барселоны»

вчера, 07:50

Испанские гранды заинтересованы в приобретении нападающего «Арсенала» .

Ранее сообщалось о том, что 30-летний габонец может стать игроком «Барселоны». Теперь испанские СМИ утверждают, что на форварда также претендует «Реал», готовый выложить за футболиста более 70 млн евро.

По слухам, Обамеянг недоволен результатами своей команды и намерен покинуть лондонский клуб по итогам сезона.