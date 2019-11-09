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Венгер заявил, что всё ещё может возглавить «Баварию»

сегодня, 02:33

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что всё ещё является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Баварии» после отставки Нико Ковача.

В среду днём мне позвонил Румменигге (Прим. - председатель правления «Баварии»). Я не мог ответить ему сразу и перезвонил. 

Мы говорили максимум 4-5 минут. Он сказал мне, что они назначали новым тренером Флика, он будет руководить командой две ближайшие встречи. Затем он спросил меня, будет ли мне интересно [возглавить «Баварию»], потому что они ищут тренера.

Я ответил ему: «Я не думал об этом, мне нужно время». Вместе мы решили, что созвонимся на следующей неделе, потому что до вечера воскресенья я буду в Дохе.

Я желаю «Баварии» удачи и надеюсь, что эта ситуация скоро разрешится.

Ранее сообщалось, что Венгер якобы больше не претендует на пост наставника мюнхенцев.

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