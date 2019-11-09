Ларссон: «Бакаев просто потрясающий футболист»

Нападающий «Спартака» оценил игру полузащитника «красно-белых» в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Он просто потрясающий футболист. Он полностью заслужил звание лучшего игрока матча. Причем насколько он ярок на поле, настолько скромен и приземлен в жизни. Мне очень нравится Бакаев и как игрок, и как человек.