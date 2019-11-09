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Ларссон: «Бакаев просто потрясающий футболист»

вчера, 23:16
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон оценил игру полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Он просто потрясающий футболист. Он полностью заслужил звание лучшего игрока матча. Причем насколько он ярок на поле, настолько скромен и приземлен в жизни. Мне очень нравится Бакаев и как игрок, и как человек.

Отметим, что после матча с «Крыльями» Ларссон также прокомментировал спорное судейское решение, принятое в первом тайме встречи с самарской командой. 

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Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
сегодня в 01:26
Был удивлен аренде Бакаева в Арсенал??? Парень там уже был одним из лидеров!!! Всяких нулевых Комбаровых, Глушаковых держали , а парня с потрясающей техникой отправили в аренду?!?
Еще Умяров очень нравится. Растут парни - это радует. Хоть я и не перевариваю Спартак, но не признать талант этих парней я просто не могу!!!
ABir
ABir
   186 / 939
сегодня в 00:04
Да, действительно Бакаев вошёл в состав Спартака вовремя и вполне заслуженно. При этом видно , что на него совершенно не влияет звездность. Он остаётся адекватным, порядочным , воспитанным и трудолюбивым человеком. Удачи Зелимхану в Спартаке!
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