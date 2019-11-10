Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура Бундеслиги.
Дубль в этом поединке оформил нападающий хозяев Роберт Левандовски. Таким образом, 31-летний поляк забил уже 16 мячей в чемпионате Германии. Он побил рекорд экс-форварда мюнхенцев Герда Мюллера, установленный в сезоне-1968/1969 (15 голов в первых 11 матчах).
Но не удивительная....учитывая превосходство "Баварии" над остальными бундес-командами.....
Здесь скорей удивительно что при домиинировании над "Майнцем" и "Айнтрахтом" из 11-ти забитых "Баварией" голов (5:1,6:1) за эти 2 матча - Роберт забил лишь 2.......))
Но не удивительная....учитывая превосходство "Баварии" над остальными бундес-командами.....
Здесь скорей удивительно что при домиинировании над "Майнцем" и "Айнтрахтом" из 11-ти забитых "Баварией" голов (5:1,6:1) за эти 2 матча - Роберт забил лишь 2.......))