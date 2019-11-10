ГлавнаяНовости

Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

сегодня, 08:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура Бундеслиги. 

Дубль в этом поединке оформил нападающий хозяев Роберт Левандовски. Таким образом, 31-летний поляк забил уже 16 мячей в чемпионате Германии. Он побил рекорд экс-форварда мюнхенцев Герда Мюллера, установленный в сезоне-1968/1969 (15 голов в первых 11 матчах).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноДриусси провел 100-й матч в составе «Зенита»
Сегодня, 16:41 Комментарии5
ОфициальноМесси забил 52-й гол со штрафных в карьере
Сегодня, 10:25 Комментарии8
Официально«Бавария» забила 2500-й домашний гол в Бундеслиге
Сегодня, 10:23 Комментарии2
ОфициальноМесси сделал 52-й хет-трик в карьере
Сегодня, 10:06 Комментарии4
Официально«Сельта» - 22-я команда в Примере, которой Месси забил 10 и более голов
Сегодня, 09:54 Комментарии19
ОфициальноБускетс провел 550 матчей за «Барселону»
Сегодня, 08:51 ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   301 / 957
сегодня в 18:33
Сейчас играет почти как в лучшие годы в Боруссии. Единственное проверку более сильными соперниками увидим только весной.
Artuom
Artuom
   641 / 957
сегодня в 17:25
Но по результативности до Мюллера всеравно далеко Лёве.
Caniggia
Caniggia
   85 / 957
сегодня в 16:55
Польский киллер!
Сп62
Сп62
   98 / 957
сегодня в 14:52
Левандовски почти, как наш Дзюба!
Mangur
Mangur
   681 / 957
сегодня в 14:24
Без комментариев
dok66
dok66
   523 / 957
сегодня в 13:43
Левандовски конечно сила , и главное - стабильность на протяжении многих лет . Одно слово - профи !
ermak6848
ermak6848
   175 / 957
сегодня в 12:35
парень знает цель и всегда на острее атаки...
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   804 / 957
сегодня в 12:28
В РПЛ за целый сезон столько не забивают бомбардиры
Vector-B B
Vector-B B
   849 / 957
сегодня в 12:04
Лева просто монстр,таранные цфы могу до 35 играть на топ уровне!
Брулин
Брулин
   84 / 957
сегодня в 11:58
Монстр!!!
obana777
obana777
   161 / 957
сегодня в 11:36
На то они и рекорды, чтобы их бить.
starche
starche
   250 / 957
сегодня в 11:21
Такому Левандовски Кристина и "в подмётки не годится!"
Charlie Scene
Charlie Scene
   737 / 957
сегодня в 10:50
зверюга Роберт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 957
сегодня в 09:56
Нашим кривоногим стока за сезон не забить...
Lewa2708
Lewa2708
   392 / 957
сегодня в 09:36
Это просто Левангольски!
BCB
BCB
   74 / 957
сегодня в 09:06
красавец
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 08:36
Статисты всякие никому неинтересные рекорды считают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 957
сегодня в 08:31
Стабильность незаурядная...
Но не удивительная....учитывая превосходство "Баварии" над остальными бундес-командами.....
Здесь скорей удивительно что при домиинировании над "Майнцем" и "Айнтрахтом" из 11-ти забитых "Баварией" голов (5:1,6:1) за эти 2 матча - Роберт забил лишь 2.......))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100