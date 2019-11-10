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Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

сегодня, 00:30
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился тремя голами в игре чемпионата Испании против «Сельты». Для аргентинца этот хет-трик стал 34-м в карьере в рамках Ла Лиги. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

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Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   382 / 939
сегодня в 04:00
Главное-что Месси догнал, и, с вероятностью 90% перегонит Рона по этому показателю, который, не является основным, он больше косметический, нежели капитальный, но сектантов аргентинского бестрофейника это не волнует- стата посчтитана, опубликована и дана для почитания фанатам Месси по методу человеческой многоножки ,которые с радостью ее скушали и передали своим по цепочке.
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 939
сегодня в 02:59
Месси теперь еще в Серии а и в апл надо хотябы трофей зацепить, а то не густо
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   122 / 939
сегодня в 02:13
Кристинка за 9 сезонов в Ла-Лиге: 292 игры, 311 голов, 2 чемпионства, 18 класико (в рамках чемпионата) - четыре победы над Барсой...

Месси за эти же 9 сезонов: 309 игр, 329 голов, 6 чемпионских титулов, 18 класико - 10 побед над реалом...

Итог за общих 9 сезонов (только в Ла-Лиге):
по голам 329-311 в пользу Месси,
по чемпионским титулам 6-2 в пользу Месси,
по победам в Класико 10-4 в пользу Барсы и Месси (четыре игры закончились вничью)...

Сей небольшой статистической выкладки достаточно, чтоб понять кто есть кто и какова истинная цена бесполезных кристинкиных хет-триков...
Прения окончены, дальнейшие доводы поклонниц португалки, ежели таковые будут, не принимаются и не имеют никакого веса... Точка.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Гавроша
   7 / 939
сегодня в 02:04
Может и перегонит еще.
Однозначно!!!
Гавроша
Гавроша
   35 / 939
сегодня в 01:57
Может и перегонит еще.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил поглотитель недоразумений
   369 / 939
сегодня в 01:38
чел который у тебя на аве является рекордсменом только по игранию на флейте в остальном он полный ноль эта девка показала своё истинное лицо когда перешла в кабинет кроме пустой беготни и распиаренной рожи ничем не отличается от всех пустоголовых футболистиков уровень гейналду чемпионат литвы
Он тебя разочаровал?Откуда у тебя сомнений!А в Месси что мужского?
xxxMyxaxxx
xxxMyxaxxx ответил Шишанутый
   884 / 939
сегодня в 01:33
Если только в одном, по ныркам...
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил allemz
   369 / 939
сегодня в 01:31
Месси - интеллект, техника, характер победителя. Роналду - дно пробитого дна.
Ничего что РОН за короткое время поставил всех на месте в ЛЛ!Его нет
столько времени,а Месси только догоняет его!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Зидан 1972
   123 / 939
сегодня в 01:30
Он на то и мужик на это решился и не жалуется!А вот у Месси нет характера что бы играть там где не все для Месси!По этому он никогда не будет великим!
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил alexfor
       369 / 939
    сегодня в 01:26
    че-то я не вижу его "я" в италии без подходящей схемы игры "все играем на роналду".
    Он на то и мужик на это решился и не жалуется!А вот у Месси нет характера что бы играть там где не все для Месси!По этому он никогда не будет великим!
    allemz
    allemz
       52 / 939
    сегодня в 01:24
    Месси - интеллект, техника, характер победителя.
    Роналду - дно пробитого дна.
    dimagas2
    dimagas2 ответил 95-shishani-95
       121 / 939
    сегодня в 01:24
    Соккер, почему не пишем за сколько игр это сделали эти футболисты? Боитесь опозорить меську? • Роналду 292 игры • Меська 459 игр
    Сектантам и так зашло)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       237 / 939
    сегодня в 01:23
    Соккер, почему не пишем за сколько игр это сделали эти футболисты?
    Боитесь опозорить меську?
    • Роналду 292 игры
    • Меська 459 игр
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений ответил Шишанутый
       123 / 939
    сегодня в 01:22
    Месська вечно второй и пытается Рона догнать. Только вот у Рона есть трофей со сборной и успехи в разных чемпеонатах в этом гному не когда Криштиано не догнать. Он игрок одного клуба.
    чел который у тебя на аве является рекордсменом только по игранию на флейте в остальном он полный ноль эта девка показала своё истинное лицо когда перешла в кабинет кроме пустой беготни и распиаренной рожи ничем не отличается от всех пустоголовых футболистиков уровень гейналду чемпионат литвы
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил alexfor
       7 / 939
    сегодня в 01:19
    ну да, ну да) и выпускали бы его по 50 матчей в сезоне в основе)
    Опу с пальцем не путай. Лео играет практически в полузащите, подает все угловые и штрафные . Посчитай скольких возможностей Месси лишился подавая угловые и штрафные и будешь , я так думаю, несказанно удивлен. А Кристя играет на острие.
    dimagas2
    dimagas2 ответил Тага Дага
       121 / 939
    сегодня в 01:19
    Мои поздравления лучшему футболисту 21 века,это не футболист. Что он творит. ....⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
    Чипсы жрет?
    Cympak-05
    Cympak-05 ответил Шишанутый
       695 / 939
    сегодня в 01:17
    Почему когда игрок играет за один клуб его называют легендой и и д. А Месси это ставиться в упрёк, что нет достижений в других чемпионатах..... Без этого бы клуба Месси остался бы инвалидом детства
    _Inquisitor_
    _Inquisitor_
       122 / 939
    сегодня в 01:16
    Пусть у кристинки меньше сезонов в Ла-Лиге, но кому нужны её хет-трики, ежели за 9 лет выиграно всего два золота, да и те в кабинетах... Свои хет-трики португальская плакса забивала как правило слабакам после позорных унижений в класико или весной, когда отставание от прославленной каталонской команды было безнадёжным и для португалки наныривали пенали всей балетной труппой, дабы та в качестве утешения получила ЗБ... Голы же Месси были куда важнее для команды, пусть их было один или два за игру, зато победные. К тому же он никогда не был озабочен этими хет-триками и были случаи, что имея возможность забить три мяча, уступал пенальти Суаресу или Неймару, чего невозможно представить когда речь идёт о кристинке, поэтому подавляющее число футбольных мужей ставят прославленного аргентинца выше марокканской девки...
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил alexfor
       237 / 939
    сегодня в 01:14
    протрезвей и не пиши дичь)) если бы роналдка пришел юнцом в ла лигу, тогда бы и поговорили.
    292 игры Роналду против 459 игр Меськи
    Разницу чувствуешь???
    dimagas2
    dimagas2 ответил Futbol Clyb Barcelona
       121 / 939
    сегодня в 01:12
    Он может то, что никто не может)) https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_dvZj6MJIfE&feature=emb_logo

    Сынок смотри классику)))
    Шишанутый
    Шишанутый
       53 / 939
    сегодня в 01:12
    Месська вечно второй и пытается Рона догнать. Только вот у Рона есть трофей со сборной и успехи в разных чемпеонатах в этом гному не когда Криштиано не догнать. Он игрок одного клуба.
    alexfor
    alexfor ответил Зидан 1972
       142 / 939
    сегодня в 01:11
    Давай посмотрим правде в глаза,ЛЛ чемпионат для снайперов!Роналду доказал свое я и перешёл в Итальянский чемпионат!Он лидер и хочет доказать везде свою состоятельность!Убери Месси из барсы и уберется он!
    че-то я не вижу его "я" в италии без подходящей схемы игры "все играем на роналду".
    Тага Дага
    Тага Дага
       139 / 939
    сегодня в 01:09
    Мои поздравления лучшему футболисту 21 века,это не футболист. Что он творит. ....⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
    Зидан 1972
    Зидан 1972
       369 / 939
    сегодня в 01:08
    Давай посмотрим правде в глаза,ЛЛ чемпионат для снайперов!Роналду доказал свое я и перешёл в Итальянский чемпионат!Он лидер и хочет доказать везде свою состоятельность!Убери Месси из барсы и уберется он!
    alexfor
    alexfor ответил Зидан 1972
       142 / 939
    сегодня в 01:04
    Он атлет с детство и в ЛЛ забил бы с 15!
    не смеши меня. один атлетизм ничего не решает
    alexfor
    alexfor ответил Зидан 1972
       142 / 939
    сегодня в 01:00
    Он в ЛЛ всегда был бы юнцом!
    ну да, ну да) и выпускали бы его по 50 матчей в сезоне в основе)
    neomessi
    neomessi ответил Так Себе Аналитик
       158 / 939
    сегодня в 01:00
    Роналду в ЛЛ уже история и не важно кто с сколько лет играет) про него уже забудут через еще один хет трик. А вот в ЛЧ будут помнить так как Роналду там играл блестяще.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил alexfor
       369 / 939
    сегодня в 00:59
    не смеши. первые несколько лет, выходил бы, как месси, несколько игр в сезоне и с замен
    Он атлет с детство и в ЛЛ забил бы с 15!
    Стеллс
    Стеллс
       351 / 939
    сегодня в 00:59
    Как только звучит фамилия Месси,тут же вся эта рать набегает.))))
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       41 / 939
    сегодня в 00:58
    Какие же идеальные штрафные он забил сегодня, это просто шик и блеск и методичка для всех абсолютно игроков.
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