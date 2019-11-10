Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

сегодня, 00:30

Нападающий «Барселоны» отметился тремя голами в игре чемпионата Испании против «Сельты». Для аргентинца этот хет-трик стал 34-м в карьере в рамках Ла Лиги. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом «Реала» .