Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился тремя голами в игре чемпионата Испании против «Сельты». Для аргентинца этот хет-трик стал 34-м в карьере в рамках Ла Лиги. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом «Реала» Криштиану Роналду.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился тремя голами в игре чемпионата Испании против «Сельты». Для аргентинца этот хет-трик стал 34-м в карьере в рамках Ла Лиги. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом «Реала» Криштиану Роналду.
Месси за эти же 9 сезонов: 309 игр, 329 голов, 6 чемпионских титулов, 18 класико - 10 побед над реалом...
Итог за общих 9 сезонов (только в Ла-Лиге):
по голам 329-311 в пользу Месси,
по чемпионским титулам 6-2 в пользу Месси,
по победам в Класико 10-4 в пользу Барсы и Месси (четыре игры закончились вничью)...
Сей небольшой статистической выкладки достаточно, чтоб понять кто есть кто и какова истинная цена бесполезных кристинкиных хет-триков...
Прения окончены, дальнейшие доводы поклонниц португалки, ежели таковые будут, не принимаются и не имеют никакого веса... Точка.
Месси за эти же 9 сезонов: 309 игр, 329 голов, 6 чемпионских титулов, 18 класико - 10 побед над реалом...
Итог за общих 9 сезонов (только в Ла-Лиге):
по голам 329-311 в пользу Месси,
по чемпионским титулам 6-2 в пользу Месси,
по победам в Класико 10-4 в пользу Барсы и Месси (четыре игры закончились вничью)...
Сей небольшой статистической выкладки достаточно, чтоб понять кто есть кто и какова истинная цена бесполезных кристинкиных хет-триков...
Прения окончены, дальнейшие доводы поклонниц португалки, ежели таковые будут, не принимаются и не имеют никакого веса... Точка.
столько времени,а Месси только догоняет его!
столько времени,а Месси только догоняет его!
Роналду - дно пробитого дна.
Роналду - дно пробитого дна.
Боитесь опозорить меську?
• Роналду 292 игры
• Меська 459 игр
Боитесь опозорить меську?
• Роналду 292 игры
• Меська 459 игр
Разницу чувствуешь???
Разницу чувствуешь???
Сынок смотри классику)))
Сынок смотри классику)))