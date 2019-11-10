Тедеско: «„Спартак“ может играть и без Бакаева»

Главный тренер «Спартака» после победы над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ (2:0) поделился мнением о полузащитнике своей команды .

Он действительно очень важный игрок, и его сложно заменить. Да, прошлый матч мы проиграли, но у нас были шансы забить и без Бакаева. Тот же Мельгарехо, Айртон или Джордан могли отправить мяч в ворота. «Спартак» может играть и без Бакаева.

Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения. Но, с другой стороны, он полностью выполняет нашу установку. Даже если он ошибается в передачах, нет ничего страшного. В большинстве ситуаций времени принять решения у него совсем немного, его сразу накрывают соперники. Бакаев сыграл здорово, но ему было непросто. Он уходил на позицию Зобнина, а когда соперник играет в пять защитников, как «Крылья», то на фланге создавался перевес три в два. Поэтому они с Ромой и менялись позициями – старались раздёргать соперника на противоходе.