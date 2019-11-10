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Тедеско: «„Спартак“ может играть и без Бакаева»

сегодня, 09:05

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ (2:0) поделился мнением о полузащитнике своей команды Зелимхане Бакаеве.

Он действительно очень важный игрок, и его сложно заменить. Да, прошлый матч мы проиграли, но у нас были шансы забить и без Бакаева. Тот же Мельгарехо, Айртон или Джордан могли отправить мяч в ворота. «Спартак» может играть и без Бакаева.

Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения. Но, с другой стороны, он полностью выполняет нашу установку. Даже если он ошибается в передачах, нет ничего страшного. В большинстве ситуаций времени принять решения у него совсем немного, его сразу накрывают соперники. Бакаев сыграл здорово, но ему было непросто. Он уходил на позицию Зобнина, а когда соперник играет в пять защитников, как «Крылья», то на фланге создавался перевес три в два. Поэтому они с Ромой и менялись позициями – старались раздёргать соперника на противоходе.

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Все комментарии
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   269 / 957
сегодня в 12:11
Это мы видели в предыдущей игре с Арсеналом...
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил МапС
   233 / 957
сегодня в 11:26
Без Бакаева прошлую игру слили. Пока он ключевой игрок. Черчес просто обязан ставить его в стартовый состав.
На безрыбье и рак рыба, но в сборной хватает рыб и покрупнее)
kolpankolpan
kolpankolpan
   278 / 957
сегодня в 11:15
Видел я этого Бакаева..Лицо Спартака обсыпанное текущими гнойниками..Достойный вид.
МапС
МапС
   245 / 957
сегодня в 10:46
Без Бакаева прошлую игру слили. Пока он ключевой игрок. Черчес просто обязан ставить его в стартовый состав.
ЮЗИК
ЮЗИК
   226 / 957
сегодня в 10:34
Незаменимых нет, но лидеры должны быть
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 10:18
За юабки федуна шнобель и команда рекламируют бакаева а мы все видим, что его хватает на поле минут на 20-25 а всё остальное время присутствует на поле, поэтому фриц и говорит, что спартак может обойтись и без бакаева.
beefs
beefs
   241 / 957
сегодня в 10:16
Он прав, Спартак может и без Тедеско...
time out
time out ответил Гавроша
   46 / 957
сегодня в 09:49
Он прав - спартак может без игроков играть, мешок все сделает.
А зенит, со всеми своими лучшими игроками в РПЛ, с судейской бригадой Вилкова, купленным газпромом VARом, укороченным составом соперника судейским беспределом - выиграть не может.
Бомж немытый
Бомж немытый
   14 / 957
сегодня в 09:32
А зенит без Вилкова не может.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   337 / 957
сегодня в 09:26
Спарта может побеждать и без Тедеско
Гавроша
Гавроша
   33 / 957
сегодня в 09:13
Он прав - спартак может без игроков играть, мешок все сделает.
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