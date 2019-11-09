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Бубнов: «Оба мяча „Ростов“ пропустил после ошибок Козлова»

вчера, 22:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Ростова» от «Тамбова» в рамках игры 16-го тура РПЛ:

Что «Ростов» проиграет, я не ожидал, но что «Тамбов» даст бой — был уверен. Тем более, у «Ростова» отсутствовало много футболистов основы. Из них три человека представляют середину поля, поэтому было ясно, что подопечным Карпина будет непросто. К тому же, сейчас «Тамбов» разыгрался, и то, что случилось, лишний раз говорит о том, что команда набирает обороты. Им понадобилось время, чтобы адаптироваться, чтобы поменялась психология — неспроста ведь ушел Григорян, были какие-то проблемы. И вот, когда все устаканилось — они стали выдавать хорошие игры. Хотя они и в первом круге иногда их выдавали: обыгрывали «Спартак», тот же «Ростов»… То есть потенциал был, проблема была скорее в психологии.

«Ростов» же в отсутствие Еременко, Попова и Норманна действовал более читаемо. Да, в составе было два нападающих — Шомуродов и Сигурдарсон — но они не получали достаточной помощи от полузащитников. Хозяева сбились на довольно прямолинейную игру, с которой гости уверенно справлялись. Что касается обоих пропущенных голов «Ростова», то и первый, и второй — следствие ошибки Алексея Козлова.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   2 / 939
сегодня в 00:17
Генерал приехал в часть, проводит перекличку:
- Орлов!
- Я!
- Молодец, орлом будешь!.. Соколов!
- Я!
- Молодец, соколом будешь!.. Козлов!
- Я! -.. Ну ничего, ничего...
ermak6848
ermak6848
   192 / 939
сегодня в 00:01
Ну на тебе Козлов - теперь козёл отпущения за проигрыш...
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 939
вчера в 23:39
Ошибки Козлова показали, что в центре обороны на поле статисты
что вариант Чистяков-Хаджикадунич, что сегодняшний, Сигурдссон-Хаджикадунич
Zenit_84
Zenit_84
   220 / 939
вчера в 23:26
Фамилия обязывает
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   179 / 939
вчера в 23:20
Иллюстрация к тому Что для Ростова Карпин и Кто для Ростова Ерема.
Питер Ман
Питер Ман
   190 / 939
вчера в 23:18
Зачем Карпин выпускает Козлов на поле? ростов...
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
вчера в 23:06
Козлов явно не успевал за событиями на поле. Похоже , пора завязывать?!?
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