Бубнов: «Оба мяча „Ростов“ пропустил после ошибок Козлова»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Ростова» от «Тамбова» в рамках игры 16-го тура РПЛ :

Что «Ростов» проиграет, я не ожидал, но что «Тамбов» даст бой — был уверен. Тем более, у «Ростова» отсутствовало много футболистов основы. Из них три человека представляют середину поля, поэтому было ясно, что подопечным Карпина будет непросто. К тому же, сейчас «Тамбов» разыгрался, и то, что случилось, лишний раз говорит о том, что команда набирает обороты. Им понадобилось время, чтобы адаптироваться, чтобы поменялась психология — неспроста ведь ушел Григорян, были какие-то проблемы. И вот, когда все устаканилось — они стали выдавать хорошие игры. Хотя они и в первом круге иногда их выдавали: обыгрывали «Спартак», тот же «Ростов»… То есть потенциал был, проблема была скорее в психологии.

«Ростов» же в отсутствие Еременко, Попова и Норманна действовал более читаемо. Да, в составе было два нападающих — Шомуродов и Сигурдарсон — но они не получали достаточной помощи от полузащитников. Хозяева сбились на довольно прямолинейную игру, с которой гости уверенно справлялись. Что касается обоих пропущенных голов «Ростова», то и первый, и второй — следствие ошибки Алексея Козлова.