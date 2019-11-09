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Спортивный директор «Тамбова»: «Хорошо, что лидеры „Ростова“ не сыграли»

вчера, 22:36
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу над «Ростовом» во встрече 16-го тура РПЛ:

В первом матче мы не забили пенальти, через несколько минут у них забил Элдор Шомуродов, а затем Ивелин Попов с нескольких метров не попал по пустым воротам - забей «Ростов» второй, мы бы проиграли, и, может быть, даже крупно. Но в футболе есть правило: «Не забиваешь ты - забивают тебе», оно сработало.

«Ростов» есть «Ростов», но сегодня матч пропускали Ивелин Попов, Роман Еременко и Дмитрий Чистяков - вся их игра строится через двух первых. Конечно, их не хватало, с ними было бы гораздо сложнее, и, возможно, был бы другой результат. Сегодня футбольный бог был на нашей стороне, поэтому все получилось.

Когда команда выигрывает у такого соперника на выезде, о чем можно говорить?! Эмоции зашкаливают. Ребята - большое молодцы, была сумасшедшая самоотдача. Я не хочу никого выделять в составе: да, Георгий Медкадзе и Владимир Обухов забили важные голы, благодаря которым мы победили, но вся команда билась, начиная от вратаря, заканчивая полевыми игроками.

Все вместе добились результата. Да, я благодарен Обухову и Мелкадзе - они молодцы, но и вся команда молодцы. Когда такое наблюдаешь в коллективе, я ничего плохого не хочу сказать о Григоряне, понимаешь, что это было невезение, что была нужна встряска. Сейчас ребят зарядили, микроклимат сменили - и все нормально.

Ранее своим мнением об игре поделился главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

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beefs
beefs
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вчера в 23:21
Тамбов удивил, а как Ростов удивил...
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