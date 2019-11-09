ГлавнаяНовости

Войо Чалов: «После второго удаления всё закончилось»

вчера, 21:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов прокомментировал поражение от «Спартака».

В первом тайме мы быстро пропустили. Знали, что «Спартак» начнет агрессивно, но пропущенный мяч был связан с нехваткой концентрации. Во втором тайме начали играть как можем, и, если бы не было красной карточки, думаю, смогли бы отыграться. После второго удаления все закончилось. Хорошо, что не пропустили еще два-три. Мы впервые играли схему с тремя центральными защитниками — хотели ее попробовать. Это хорошая модель, но, если получаешь гол на третьей минуте, никакая схема не сработает.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Оба мяча „Ростов“ пропустил после ошибок Козлова»
Вчера, 22:56 Комментарии7
Спортивный директор «Тамбова»: «Хорошо, что лидеры „Ростова“ не сыграли»
Вчера, 22:36 Комментарии1
Ребров: «Давно не выигрывали дома»
Вчера, 22:03 Комментарии2
Тедеско: «„Спартак“ заслужил победу над „Крыльями Советов“»
Вчера, 21:43 Комментарии12
Понсе: «Быстрый гол придал нам уверенности»
Вчера, 21:11 Комментарии1
Варданян: «Было много вариантов, но после дисквалификации остался один»
Вчера, 20:59 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100