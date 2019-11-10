Джеймс: «Мы могли забить семь или восемь голов „Брайтону“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс прокомментировал победу над «Брайтоном».
Мы упорно работаем на тренировках, чтобы одерживать такие победы. Сегодня мы здорово сыграли и могли забить сопернику семь или восемь голов.
|Манчестер Юнайтед3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс прокомментировал победу над «Брайтоном».
Мы упорно работаем на тренировках, чтобы одерживать такие победы. Сегодня мы здорово сыграли и могли забить сопернику семь или восемь голов.
Скотта жаль. Хоть перед перерывом сломался.
Скотта жаль. Хоть перед перерывом сломался.