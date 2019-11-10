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Джеймс: «Мы могли забить семь или восемь голов „Брайтону“»

сегодня, 19:48
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс прокомментировал победу над «Брайтоном».

Мы упорно работаем на тренировках, чтобы одерживать такие победы. Сегодня мы здорово сыграли и могли забить сопернику семь или восемь голов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   243 / 957
сегодня в 20:31
МЮ могли бы в том сезоне стать Обладателями ЛЧ. Посмотрим в следующем матче,смогут ли забить осиновый клинок в сердце нечистой силе.
Брулин
Брулин
   84 / 957
сегодня в 20:12
Рэшфорд бесит. Марсьяль вальяжный. Дай Бог команде сильного напа который будет решать моменты.
Скотта жаль. Хоть перед перерывом сломался.
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 957
сегодня в 20:00
Да ну, не может быть
obana777
obana777
   161 / 957
сегодня в 19:59
Ну и что же не забили? Сказать можно и про 10-12 голов.
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