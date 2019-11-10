ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Мы не можем отрицать того, что „Ливерпуль“ сейчас очень хорош»

сегодня, 22:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

Мы не можем отрицать того, что «Ливерпуль» сейчас очень хорош. Я доволен тем, как мы сыграли в матче против сильнейшей команды Европы. Я горжусь своими подопечными.

Судейство? Я не хочу говорить на эту тему. Пообщайтесь с ними сами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бернарду Силва: «Мы будем бороться за чемпионство до конца»
Сегодня, 23:28 Комментарии3
Клопп: «Мы забили невероятные голы»
Сегодня, 23:21 Комментарии5
Александер-Арнольд: «Мы довольны результатом»
Сегодня, 21:49 Комментарии3
Джеймс: «Мы могли забить семь или восемь голов „Брайтону“»
Сегодня, 19:48 Комментарии4
Сульшер: «Мы должны были забивать больше»
Сегодня, 19:42 Комментарии1
Канте: «Хочу завершить карьеру в „Челси“»
Сегодня, 18:26 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   487 / 957
сегодня в 23:47
Он в конце чуть судье руку не сломал))) Кто смотрел до конца трансляцию, тот видел ))))
Triem
Triem
   785 / 957
сегодня в 23:31
Другое дело! Это уже по мужски!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Roman Borovikov
   323 / 957
сегодня в 23:24
Да хорош ты какой лестер и Челси ? Хватит отсебятину придумывать , если и Ливер кто то догонит то это сити , остальные не потянут . Ничего магического и сверхьественногр в АПЛ нету , победит сильнейший и на 90 процентов уверен что это Ливер
-Иван Калита-
-Иван Калита-
сегодня в 23:10
Ливерпуль Лучший, все по делу..

про судей бред опять, вот с манкушатами Ливерпуль когда играл, любимый манконедоарбитр Ливерпуль просто по беспределу засудил уродец продажный...

писец, сколько же на соккере стало этой лживой рекламы..
grafff
grafff
   808 / 957
сегодня в 22:59
Мощь
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz
   6 / 957
сегодня в 22:37
Комментарии с твоей стороны излишни. Готовь команду к следующему матчу.
Если ещё и английский тренер поломает физруолу, то голубец протухнет окончательно. Аха-ха)
Insanely cool
Insanely cool
   368 / 957
сегодня в 22:33
Уже пообщались с Эвребе, у него все хорошо, передает привет
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   243 / 957
сегодня в 22:20
на Энфилде Ливерпуль это МАШИНА. В гостях дела обстоят чуть хуже.... ну в чемпике всего лишь 1 ничья и это очень прилично.
L.F.C.
L.F.C.
   162 / 957
сегодня в 22:20
Немного побомбил Пеппыч, но его можно понять. Хороший коуч, пусть сосредоточивается в Лч.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   35 / 957
сегодня в 22:19
Единственный шанс догнать и перегнать - победа на Этихад. Но Лестер и Челси на высоте, и это АПЛ здесь возможно многое!))))))
allemz
allemz
   27 / 957
сегодня в 22:15
Комментарии с твоей стороны излишни.
Готовь команду к следующему матчу.
VIPded
VIPded
   102 / 957
сегодня в 22:10
Умыли лысого физручеллу...)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100