Гвардиола: «Мы не можем отрицать того, что „Ливерпуль“ сейчас очень хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Ливерпуля».

Мы не можем отрицать того, что «Ливерпуль» сейчас очень хорош. Я доволен тем, как мы сыграли в матче против сильнейшей команды Европы. Я горжусь своими подопечными.

Судейство? Я не хочу говорить на эту тему. Пообщайтесь с ними сами.