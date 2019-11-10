Гвардиола: «Мы не можем отрицать того, что „Ливерпуль“ сейчас очень хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля».
Мы не можем отрицать того, что «Ливерпуль» сейчас очень хорош. Я доволен тем, как мы сыграли в матче против сильнейшей команды Европы. Я горжусь своими подопечными.
Судейство? Я не хочу говорить на эту тему. Пообщайтесь с ними сами.
про судей бред опять, вот с манкушатами Ливерпуль когда играл, любимый манконедоарбитр Ливерпуль просто по беспределу засудил уродец продажный...
писец, сколько же на соккере стало этой лживой рекламы..
про судей бред опять, вот с манкушатами Ливерпуль когда играл, любимый манконедоарбитр Ливерпуль просто по беспределу засудил уродец продажный...
писец, сколько же на соккере стало этой лживой рекламы..
Готовь команду к следующему матчу.
Готовь команду к следующему матчу.