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Канте: «Хочу завершить карьеру в „Челси“»

сегодня, 18:26

Полузащитник «Челси» Нголо Канте рассказал, что хотел бы продолжить выступать за нынешний клуб как можно дольше:

Конечно, я хотел бы завершить карьеру в «Челси». В данный момент мой контракт рассчитан до 2023-го года. Не представляю себя в другой какой-либо лиге, кроме АПЛ.

В 2015-м году вместо «Лестера» мог перейти в «Марсель». Но не жалею, что принял решение пополнить состав «лис», с которыми я выиграл чемпионство. В «Челси» я перешел сразу после титула с «Лестером». Эти три года в Лондоне были прекрасны. Я выиграл несколько трофеев за это время.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ювентус» намерен приобрести Канте. 

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
   401 / 957
сегодня в 22:15
У ювентуса будет шанс его купить, когда НГоло исполнится 40-42 годика и будет лучшим игроком СериАла.
KaiserRM
KaiserRM
сегодня в 19:13
Ну это нормальное желание,его понять можно,есть не плохой шанс выиграть лигу европы.
juvenale
juvenale
   396 / 957
сегодня в 18:57
надеюсь перейдет в великий Ювентус и топ лигу серию-а
311
311
   343 / 957
сегодня в 18:49
В унылый сериал только на пенсию доигрывать, когда уже лень бегать!)
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 18:40
Испонения желаний негру.
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