Канте: «Хочу завершить карьеру в „Челси“»

Полузащитник «Челси» рассказал, что хотел бы продолжить выступать за нынешний клуб как можно дольше:

Конечно, я хотел бы завершить карьеру в «Челси». В данный момент мой контракт рассчитан до 2023-го года. Не представляю себя в другой какой-либо лиге, кроме АПЛ .

В 2015-м году вместо «Лестера» мог перейти в «Марсель». Но не жалею, что принял решение пополнить состав «лис», с которыми я выиграл чемпионство. В «Челси» я перешел сразу после титула с «Лестером». Эти три года в Лондоне были прекрасны. Я выиграл несколько трофеев за это время.