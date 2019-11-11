Жуниор Мораес высказался о расизме во время матча «Шахтёр» - «Динамо» К

Нападающий «Шахтера» выступил с заявлением по расистскому скандалу, произошедшему на матче «Шахтёр» - «Динамо» К:



Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя выше остальных из-за цвета кожи. Мне очень грустно, что я увидел это сегодня.

Хочу пожелать Дентиньо и Тайсону сил. Нет расизму.