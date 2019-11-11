Жуниор Мораес высказался о расизме во время матча «Шахтёр» - «Динамо» К

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес выступил с заявлением по расистскому скандалу, произошедшему на матче «Шахтёр» - «Динамо» К:
Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя выше остальных из-за цвета кожи. Мне очень грустно, что я увидел это сегодня.
Хочу пожелать Дентиньо и Тайсону сил. Нет расизму.
По итогам матча руководство киевского клуба обратилось к болельщикам.
1. Пошлю на@ер.
2. Назову н@гером.
3. Не обращу внимания.
4. Дам по щам.
Они делают из себя жертв. Если ты приедешь в африку, на тебя будут тыкать пальцем и не так еще называть. У белых, азиатов, мулатов и т.д. не меньше оскорбительных прозвищ.
Тут дело не в расизме, дело в воспитании.
А вообще, если они там в европейском мире считают однополые браки нормой, а произношение название цвета кожи расизмом, то у них проблемы.
1. Пошлю на@ер.
2. Назову н@гером.
3. Не обращу внимания.
4. Дам по щам.
Они делают из себя жертв. Если ты приедешь в африку, на тебя будут тыкать пальцем и не так еще называть. У белых, азиатов, мулатов и т.д. не меньше оскорбительных прозвищ.
Тут дело не в расизме, дело в воспитании.
А вообще, если они там в европейском мире считают однополые браки нормой, а произношение название цвета кожи расизмом, то у них проблемы.
На мой взгляд, негры и не совсем негры, сильно загоняются по этому поводу. Оскорбление на почве расизма это все же оскорбление. Такое же как любое другое оскорбление. Почему они не голосят когда их называют кривоногими? Почему судьи в слезах не уходят? Ведь их поливают и на стадионе, и в интернете...мое мнение, негры себе выбивают преференции...
На мой взгляд, негры и не совсем негры, сильно загоняются по этому поводу. Оскорбление на почве расизма это все же оскорбление. Такое же как любое другое оскорбление. Почему они не голосят когда их называют кривоногими? Почему судьи в слезах не уходят? Ведь их поливают и на стадионе, и в интернете...мое мнение, негры себе выбивают преференции...