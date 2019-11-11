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Жуниор Мораес высказался о расизме во время матча «Шахтёр» - «Динамо» К

сегодня, 09:33
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес выступил с заявлением по расистскому скандалу, произошедшему на матче «Шахтёр» - «Динамо» К:
 

Сложно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя выше остальных из-за цвета кожи. Мне очень грустно, что я увидел это сегодня.

Хочу пожелать Дентиньо и Тайсону сил. Нет расизму.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É dificil acreditar que existem pessoas que acham ser superiores pelo seu tom de pele. Estou muito triste com o que presenciei hoje e desejo muita força aos meus companheiros @taisonfreda7 e @mlkdentinho! Seguimos juntos nessa luta e vamos vencer! #NoToRacism ✊🏿✊🏻——————————————————- Важко повірити, що є люди, які відчувають себе кращими за своїм коліром шкіри. Мені дуже прикро, що я став свідком сьогодні, і бажаю своїм товаришам @ taisonfreda7 та @mlkdentinho багато сил! Ми продовжуємо разом у цій боротьбі і переможемо! #NoToRacism ✊🏼✊🏿 ——————————————————- #derbi #football #morelove

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

 

По итогам матча руководство киевского клуба обратилось к болельщикам.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   92 / 953
сегодня в 15:10
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   90 / 953
сегодня в 14:14
    ZA POROGA
    ZA POROGA ответил milanetto10
       535 / 953
    сегодня в 12:07
    ХОХЛЫ они и в АФРИКЕ ХОХЛЫ))
    монголо -кацапи теж )))
    Виссарионович
    Виссарионович ответил Мистер Галактикус
       40 / 953
    сегодня в 12:05
    Я белый, если меня негр назовет оскорбительно белым , я имею несколько вариантов:
    1. Пошлю на@ер.
    2. Назову н@гером.
    3. Не обращу внимания.
    4. Дам по щам.
    Они делают из себя жертв. Если ты приедешь в африку, на тебя будут тыкать пальцем и не так еще называть. У белых, азиатов, мулатов и т.д. не меньше оскорбительных прозвищ.
    Тут дело не в расизме, дело в воспитании.
    А вообще, если они там в европейском мире считают однополые браки нормой, а произношение название цвета кожи расизмом, то у них проблемы.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответил Виссарионович
       292 / 953
    сегодня в 11:55
    це Європа На мой взгляд, негры и не совсем негры, сильно загоняются по этому поводу. Оскорбление на почве расизма это все же оскорбление. Такое же как любое другое оскорбление. Почему они не голосят когда их называют кривоногими? Почему судьи в слезах не уходят? Ведь их поливают и на стадионе, и в интернете...мое мнение, негры себе выбивают преференции...
    Потому что самое большее оскорбление это оскорбление человека за его внешность. Тоесть за то, каким он родился и не выбирал быть.
    milanetto10
    milanetto10
       598 / 953
    сегодня в 10:09
    ХОХЛЫ они и в АФРИКЕ ХОХЛЫ))
    DorianGrey
    DorianGrey ответил cska plus
       444 / 953
    сегодня в 10:07
    Хохлы расизм проявляют даже по отношению к своим так, что неудивительно.
    в этом плане они мне русских напоминают )))))
    cska plus
    cska plus
       12 / 953
    сегодня в 09:58
    Хохлы расизм проявляют даже по отношению к своим так, что неудивительно.
    КЭТиК
    КЭТиК
       239 / 953
    сегодня в 09:48
    Вот негры и чувствуют себя выше всех из-за цвета кожи.
    Виссарионович
    Виссарионович
       40 / 953
    сегодня в 09:40
    це Європа
    На мой взгляд, негры и не совсем негры, сильно загоняются по этому поводу. Оскорбление на почве расизма это все же оскорбление. Такое же как любое другое оскорбление. Почему они не голосят когда их называют кривоногими? Почему судьи в слезах не уходят? Ведь их поливают и на стадионе, и в интернете...мое мнение, негры себе выбивают преференции...
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