Умяров: «Рад, что получаю игровую практику»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями от игры в основном составе «красно-белых»:
Рад, но не удивлен игровой практикой. Футболист, который играет в премьер-лиге, не должен быть удивлен, всему свое время, когда-то ты играешь, когда-то нет.
Просто нужно доказывать, тренироваться, играть и наслаждаться. Единственный матч, когда я действительно «наелся», это в игре с «Локомотивом», а так «физики» хватает".
Ранее Умяров рассказал о своём игровом стиле.
Магнуссонов, Карповых и Дивеевых самих нужно страховать.
Магнуссонов, Карповых и Дивеевых самих нужно страховать.
В первом матче в Бельгии - Ахметов показал кто он такой , и что за гусь Чалов!
В первом матче в Бельгии - Ахметов показал кто он такой , и что за гусь Чалов!
Уже сейчас не хуже Ахметова и тех, кого вызывают в первую сборную. Но пока нужно наработать практики.
Уже сейчас не хуже Ахметова и тех, кого вызывают в первую сборную. Но пока нужно наработать практики.