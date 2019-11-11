Умяров: «Рад, что получаю игровую практику»

Полузащитник московского «Спартака» поделился эмоциями от игры в основном составе «красно-белых»:

Рад, но не удивлен игровой практикой. Футболист, который играет в премьер-лиге, не должен быть удивлен, всему свое время, когда-то ты играешь, когда-то нет.

Просто нужно доказывать, тренироваться, играть и наслаждаться. Единственный матч, когда я действительно «наелся», это в игре с «Локомотивом», а так «физики» хватает".