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Умяров: «Рад, что получаю игровую практику»

вчера, 15:07

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями от игры в основном составе «красно-белых»: 

Рад, но не удивлен игровой практикой. Футболист, который играет в премьер-лиге, не должен быть удивлен, всему свое время, когда-то ты играешь, когда-то нет.

Просто нужно доказывать, тренироваться, играть и наслаждаться. Единственный матч, когда я действительно «наелся», это в игре с «Локомотивом», а так «физики» хватает".

Ранее Умяров рассказал о своём игровом стиле

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Все комментарии
makkie
makkie ответил RED_BLOOD
   23 / 933
вчера в 16:50
Ахметов, вообще дно— не понимаю зачем его постоянно зовет в сборную Черчесов! Самый слабый игрок для сборной , который и в Цска тактически часто ошибается, позволяя бить из—под себя! В первом матче в Бельгии - Ахметов показал кто он такой , и что за гусь Чалов!
Не согласен. Ахметов умный игрок, просто играет в цска на позиции опорника - а ниже его слабо страхуют.
Магнуссонов, Карповых и Дивеевых самих нужно страховать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 933
вчера в 16:13
Если парень продолжит в том же духе, то может стать классным футболистом!!! Талант виден невооруженным глазом.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил makkie
   143 / 933
вчера в 15:47
Молодец Наиль, все больше радует своей игрой. Уже сейчас не хуже Ахметова и тех, кого вызывают в первую сборную. Но пока нужно наработать практики.
Ахметов, вообще дно— не понимаю зачем его постоянно зовет в сборную Черчесов! Самый слабый игрок для сборной , который и в Цска тактически часто ошибается, позволяя бить из—под себя!
В первом матче в Бельгии - Ахметов показал кто он такой , и что за гусь Чалов!
cska plus
cska plus
   11 / 933
вчера в 15:40
    makkie
    makkie
       23 / 933
    вчера в 15:17
    Молодец Наиль, все больше радует своей игрой.
    Уже сейчас не хуже Ахметова и тех, кого вызывают в первую сборную. Но пока нужно наработать практики.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       296 / 933
    вчера в 15:15
    Не проворонь свой шанс
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