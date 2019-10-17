Уже на небосклоне. Топ-10 20-летних футболистов

сегодня, 19:18

В 20 лет приходит ответственность, поэтому среди 20-летних игроков видим звезд и суперзвезду сегодняшнего дня в футболе. «Соккер.ру» смакует имена молодых мастеров.

10. Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд, принадлежит «Реалу»; Марокко)

«Реал» отправил талантливого крайнего защитника Хакими в аренду в Дортмунд, и «Боруссия» оказалась идеальным местом для прогресса Ашрафа. Атакующий бек, способный сыграть на обоих флангах, забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 39 матчах за «шмелей» — потрясающая статистика. Парень очень лоялен к «Мадриду» и мечтает заиграть на «Сантьяго Бернабеу», но «сливочным» пора начать суетиться о новом контракте кантерано, чтобы не испортить с ним отношения.

9. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»; Италия)

Доннарумма так давно появился в воротах «Милана», что его уже подсознательно считаешь опытным игроком, но ведь Джиджи всего лишь 20 лет, у него вся карьера впереди. И чтобы эта карьера не получилась разочаровывающей, Доннарумме нужно всерьез задуматься о том, чего он хочет. У итальянца потрясающие данные, но нынешний «Милан» точно не лучшее место для прогресса молодого футболиста. Джанлуиджи нужны мудрые наставники, авторитетные партнеры и высокие цели, чтобы развиваться.

8. Деклан Райс («Вест Хэм»; Англия)

Прошедшим летом «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» уже пытались подписать полузащитника «Вест Хэма», торги доходили до отметки 70 миллионов фунтов, но «молотобойцы» сохранили опорника. Райс считает, что «Вест Хэм» на сегодня лучшая команда для него, Мануэль Пеллегрини сравнивает Деклана с Хавьером Маскерано, а некоторые английские эксперты считают юного Райса лучшим футболистом Англии на своей позиции прямо сейчас. Этой осенью хавбек дважды выходил в стартовом составе сборной Англии в матчах против Чехии и Косово.

7. Ибрахима Конате («РБ Лейпциг»; Франция)

Какой список талантов обходится без темнокожего центрального защитника из Франции? Парень из «РБ Лейпциг» по-настоящему крут, он не по годам хладнокровен и надежен, настоящая стена. При этом ловкий, с хорошей стартовой скоростью и пластичный. Английские гранды, конечно же, следят за Конате, но он недавно продлил контракт с немецким клубом. Ах да, в «Лейпциге» есть еще один талантливый 20-летний французский центрбек - Дайотчанкуль Упамекано, тоже вполне заслуживает упоминания. Желательно вслух. Громко. Ночью. В подъезде. Кстати, там «Зениту» скоро играть с «РБ Лейпциг», можно будет подслушать правильное произношение у Геннадия Сергеевича.

6. Маттео Гендузи («Арсенал»; Франция)

Встретили Маттео в большом футболе по прическе, а оцениваем исключительно по игре. Полузащитник-осьминог Гендузи везде успевает, когда в ударе, а он все чаще как раз в нем. Вот и болельщики «Арсенала» выбрали француза лучшим игроком команды в сентябре, а ведь такое случается не впервые. Кроме того, Гендузи претендует на приз Golden Boy по итогам 2019 года, футболист «Арсенала» попал в двадцатку отборных претендентов.

5. Николо Дзаньоло («Рома»; Италия)

Талант Дзаньоло не рассмотрели в «Фиорентине» и «Интере», зато в «Роме» Николо раскрылся, уже вызывается в сборную Италии и привлекает к себе пристальные взгляды топ-клубов. Правильное замечание о Дзаньоло сделал Джузеппе Джаннини:

Дзаньоло силён, но ему необходимо определиться с ролью на поле. Необходимо расти в конкретной позиции, например, при расстановке 4-3-3 он выступает в роли меццалы. Нужно понять, где ему лучше всего играть.

4. Мэйсон Маунт («Челси»; Англия)

Маунт прошел все этапы взросления, положенные воспитаннику «Челси»: аренда в «Витесс», затем командировка в Чемпионшип, наконец, шанс в главной команде. Мэйсону повезло больше других, ведь с Лэмпардом он близко сошелся еще по ходу прошлого совместного сезона в «Дерби», так что доверием атакующий полузащитник точно не обделен. У Маунта есть голы за «Челси», он дослужился до сборной Англии и не собирается останавливаться на промежуточных успехах.

3. Кай Хаверц («Байер»; Германия)

«Байер» не сможет долго удерживать одного из главных талантов Европы, за Хаверцом стоит очередь, в которой активно работают локтями «Ювентус», «Реал», «Барселона», дортмундская «Боруссия», ПСЖ , «Ливерпуль» и, конечно, «Бавария». Каждый из этих клубов готов заплатить 100 миллионов евро и больше за Кая, которому важно сделать взвешенный выбор, чтобы продолжить свою карьеру в поле, а не на скамейке неразборчивого денежного мешка.

2. Матийс де Лигт («Ювентус»; Нидерланды)

Де Лигт в представлениях не нуждается. Матийс — полуфиналист Лиги чемпионов в составе «Аякса» и финалист Лиги Наций вместе со сборной Нидерландов. Минувшим летом он перешел в «Ювентус» за 85 миллионов евро и начал новый этап карьеры – в Серии A, в одной команде со своим кумиром Роналду. В свои 20 лет Де Лигт — один из лучших центральных защитников планеты.

1. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция)