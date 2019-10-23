Футбольная школа БАТЭ вошла в список 30 лучших в Европе

сегодня, 08:33

Обсерватория CIES обнародовала ежегодный рейтинг лучших футбольных школ Старого Света. Данный перечень формируется на основании количества действующих профессиональных игроков, подготовленных тем или иным клубом.

В данном реестре по итогам 2019-го БАТЭ занял 30-е место (33 футболиста). Отметим, что, в соответствии с определением УЕФА , воспитанниками школ считаются те, кто выступал за клуб на протяжении минимум трех сезонов в возрасте от 15 лет до 21 года. Лидируют в рейтинге сербский «Партизан» (75 человек), голландский «Аякс» (72) и португальский «Спортинг» (63).

Ранее сообщалось, что два бывших футболиста откроют футбольную академию.