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Футбольная школа БАТЭ вошла в список 30 лучших в Европе

сегодня, 08:33

Обсерватория CIES обнародовала ежегодный рейтинг лучших футбольных школ Старого Света. Данный перечень формируется на основании количества действующих профессиональных игроков, подготовленных тем или иным клубом.

В данном реестре по итогам 2019-го БАТЭ занял 30-е место (33 футболиста). Отметим, что, в соответствии с определением УЕФА, воспитанниками школ считаются те, кто выступал за клуб на протяжении минимум трех сезонов в возрасте от 15 лет до 21 года. Лидируют в рейтинге сербский «Партизан» (75 человек), голландский «Аякс» (72) и португальский «Спортинг» (63).

Ранее сообщалось, что два бывших футболиста откроют футбольную академию.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   80 / 837
сегодня в 11:51
Прикольная подача списка.)Вместо самого списка,где есть всем знакомые Динамо из Киева (четвертые) и Шахтёр (девятые) нам рассказывают о 33 месте.Браво афтор:)
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
   678 / 837
сегодня в 09:35
А где Зенит? У нас воспитанник на воспитаннике!
drug01
drug01
   93 / 837
сегодня в 09:01
Молодцы умеют работать!
Lazurny
Lazurny
   35 / 837
сегодня в 08:46
Там бабло не воруют.
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