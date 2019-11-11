Свежее «мясо». «Спартак» провел смену поколений - теперь он немногим старше ЦСКА

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Соккер.ру разбирает состав «красно-белых» на матч с «Крыльями», средний возраст которого составил 23 года.

В матче 16-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0). Самым возрастным игроком в стартовом составе команды стал защитник - 26 лет. Средний возраст футболистов «Спартака» на момент стартового свистка составлял ровно 23 года. По этому показателю «красно-белые» уступают только составу ЦСКА , средний возраст которого на матч с «Краснодаром» составлял 22,9 года (примерно на 36 дней моложе «спартаковского»).

Прошлым летом московский ЦСКА проводил на «футбольную пенсию» заслуженных ветеранов - братьев Березуцких (по 36 лет) и Сергея Игнашевича (39 лет). Также покинули команду опытные Вернблум (32 года) и Натхо (30 лет). Вместо старой гвардии Роман Бабаев завез тренеру «молодняк» - Облякова (20 лет), Ахметова (20 лет), Сигурдссона (19 лет), Магнуссона (25 лет - не молодняк, конечно, но в самом соку), Бийола (19 лет), Влашича (21 год), Нисимуру (22 года), Дивеева (19 лет), Н'Диайе (19 лет). Чуть позже прибыли Шарлия (23 года) и Лукас Сантос (20 лет).

Правы те, кто хвалит менеджеров и тренерский штаб «красно-синих» - радикально обновить состав, при этом сохранив турнирные позиции, архисложно. Иногда даже замена одного-двух футболистов становится критической, а здесь речь более чем о половине составе! Болельщики «армейцев» за последние полтора десятка лет привыкли к победам, в связи с чем фиаско в Лиге Европы слишком сильно бьет по самолюбию, но требовать отставки - безумие, честно говоря.

У Виктора Михайловича по-прежнему самый молодой состав в РПЛ (23,3 года в среднем среди тех, кто выходил на поле по ходу сезона), в атаке без альтернативы 21-летний лучший бомбардир прошлого сезона, а в центре обороны 17-летний юноша Карпов. Помимо того, что нынешняя команда дает результат (а постоянное участие в еврокубках и текущее 3-4 место - это хороший результат), команда не по дням, а по часам дорожает - без этого в нынешних условиях бизнес-блокады Евгения Гинера и финансового фэйр-плей никуда.

В общем, у нас перед глазами история одной футбольной перестройки, но есть и другая, не менее любопытная. Речь, конечно, о «Спартаке».

Масштабы красно-белой революции - 7 на 7

«Спартак» сбрасывал старую кожу мучительно - еще перед началом прошлого сезона предлагал убрать из команды нескольких старожилов, просил денег на флангового защитника, но итальянца не хотели слушать. Затем был обреченный временщик , при котором команду покинули «старички» - Боккетти (33 года), Глушаков (32 года), Дмитрий Комбаров (32 года) и Луис Адриано (32 года). Также ушли из клуба чуть более молодые Зе Луиш (28 лет) и Фернандо (27 лет) и Ханни (29 лет). Средний возраст этой «банды» - 30,4 лет.

Их места заняли Айтрон (22 года), Крал (21 год), Понсе (22 года), Ларссон (22 года), Тил (21 год), Бакаев (23 года) и Мирзов (26 лет). Средний возраст новичков - 22,4 года. Илья Гапонов (22 года) стал четвертым центральным в оборонительной обойме, а Ещенко (35 лет) уже вряд ли можно котировать выше Рассказова (21 год). Прибавивший в стабильности Максименко (21 год) выглядит на голову сильнее аксакала Реброва (35 лет). 19-летний Умяров прочно занял позицию в центре поля.

«Спартак» третий. После «Ниццы» и ЦСКА

Еще раз: в последнем матче с «Крыльями» средний возраст футболистов стартового состава «Спартака» составлял 23 года. В нынешнем сезоне РПЛ лучший показатель только у ЦСКА - средний возраст 22,9 лет в игре против «Краснодара».

Во всех топ-7 европейских лигах найдется немного таких же молодых составов, как у двух московских клубов. Фактически, только состав «Ниццы» в этом сезоне однажды оказался моложе - 22,8 лет. Португальский «Фамаликан» вышел на игру с «Морейренсе» со средним возрастом состава 23,0 года. «РБ Лейпциг» одну игру провел в составе, средний возраст которого был 23,3 года.

Важно отметить, что у «Спартака» есть 29-летние Мельгарехо и Шюррле, но состав на игру с «Крыльями» все равно был близок к оптимальному. Это не тот случай, когда молодые попали в состав из-за ротации или повреждений (исключая Гапонова, который на 4 года младше выбывшего из обоймы Кутепова). У красно-белых действительно один из самых молодых составов среди клубов европейской большой семерки.

Что с этой молодостью делать?

Для начала конвертировать в результат. Затем - в стабильный результат. Потом, возможно, монетизировать. Сознательно не пишу про качество футбола, забегания и розыгрыши в касание. Без хорошей игры стабильного результата не бывает.

А ведь результат необходим. За последние полгода Леонид Федун не раз озвучил свою цель-мечту - сделать «Спартак» чемпионом до 2022 года на столетие клуба. Тедеско однозначно знает об этом и видит в нынешнем подборе футболистов значительный потенциал для роста, иначе в Москве его бы не было. Первое, что должен сделать немецкий тренер - научить своих подопечных делать положительный результат раз или два раза в неделю (не забываем про Кубок), а в 2,5-годичной перспективе - исполнить мечту одного миллиардера и миллионов болельщиков. Задача сложная, но собирали нынешних игроков вместе именно для этого. Тедеско верит, что всё возможно.

Монетизация желательна. Понятно, что смысл брать игрока до 26 лет в том, чтобы затем его можно было продать. Понятно, что Тил и Крал - это большущие вложения, окупить которые можно только через еврокубки. Это и витрина и призовые, и дрожжи для роста ценника. Продали бы «армейцы» в «Монако», не засветись тот в Европе? За 35 млн евро - вряд ли. А звали бы Чалова в АПЛ , не забей тот «Реалу» в Мадриде?