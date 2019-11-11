Свежее «мясо». «Спартак» провел смену поколений - теперь он немногим старше ЦСКА

Соккер.ру разбирает состав «красно-белых» на матч с «Крыльями», средний возраст которого составил 23 года.
В матче 16-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0). Самым возрастным игроком в стартовом составе команды Доменико Тедеско стал защитник Самуэль Жиго - 26 лет. Средний возраст футболистов «Спартака» на момент стартового свистка составлял ровно 23 года. По этому показателю «красно-белые» уступают только составу ЦСКА, средний возраст которого на матч с «Краснодаром» составлял 22,9 года (примерно на 36 дней моложе «спартаковского»).
Прошлым летом московский ЦСКА проводил на «футбольную пенсию» заслуженных ветеранов - братьев Березуцких (по 36 лет) и Сергея Игнашевича (39 лет). Также покинули команду опытные Вернблум (32 года) и Натхо (30 лет). Вместо старой гвардии Роман Бабаев завез тренеру «молодняк» - Облякова (20 лет), Ахметова (20 лет), Сигурдссона (19 лет), Магнуссона (25 лет - не молодняк, конечно, но в самом соку), Бийола (19 лет), Влашича (21 год), Нисимуру (22 года), Дивеева (19 лет), Н'Диайе (19 лет). Чуть позже прибыли Шарлия (23 года) и Лукас Сантос (20 лет).
Правы те, кто хвалит менеджеров и тренерский штаб «красно-синих» - радикально обновить состав, при этом сохранив турнирные позиции, архисложно. Иногда даже замена одного-двух футболистов становится критической, а здесь речь более чем о половине составе! Болельщики «армейцев» за последние полтора десятка лет привыкли к победам, в связи с чем фиаско в Лиге Европы слишком сильно бьет по самолюбию, но требовать отставки Виктора Ганчаренко - безумие, честно говоря.
У Виктора Михайловича по-прежнему самый молодой состав в РПЛ (23,3 года в среднем среди тех, кто выходил на поле по ходу сезона), в атаке без альтернативы 21-летний лучший бомбардир прошлого сезона, а в центре обороны 17-летний юноша Карпов. Помимо того, что нынешняя команда дает результат (а постоянное участие в еврокубках и текущее 3-4 место - это хороший результат), команда не по дням, а по часам дорожает - без этого в нынешних условиях бизнес-блокады Евгения Гинера и финансового фэйр-плей никуда.
В общем, у нас перед глазами история одной футбольной перестройки, но есть и другая, не менее любопытная. Речь, конечно, о «Спартаке».
Масштабы красно-белой революции - 7 на 7
«Спартак» сбрасывал старую кожу мучительно - еще Массимо Каррера перед началом прошлого сезона предлагал убрать из команды нескольких старожилов, просил денег на флангового защитника, но итальянца не хотели слушать. Затем был обреченный временщик Олег Кононов, при котором команду покинули «старички» - Боккетти (33 года), Глушаков (32 года), Дмитрий Комбаров (32 года) и Луис Адриано (32 года). Также ушли из клуба чуть более молодые Зе Луиш (28 лет) и Фернандо (27 лет) и Ханни (29 лет). Средний возраст этой «банды» - 30,4 лет.
Их места заняли Айтрон (22 года), Крал (21 год), Понсе (22 года), Ларссон (22 года), Тил (21 год), Бакаев (23 года) и Мирзов (26 лет). Средний возраст новичков - 22,4 года. Илья Гапонов (22 года) стал четвертым центральным в оборонительной обойме, а Ещенко (35 лет) уже вряд ли можно котировать выше Рассказова (21 год). Прибавивший в стабильности Максименко (21 год) выглядит на голову сильнее аксакала Реброва (35 лет). 19-летний Умяров прочно занял позицию в центре поля.
«Спартак» третий. После «Ниццы» и ЦСКА
Еще раз: в последнем матче с «Крыльями» средний возраст футболистов стартового состава «Спартака» составлял 23 года. В нынешнем сезоне РПЛ лучший показатель только у ЦСКА - средний возраст 22,9 лет в игре против «Краснодара».
Во всех топ-7 европейских лигах найдется немного таких же молодых составов, как у двух московских клубов. Фактически, только состав «Ниццы» Патрика Виейра в этом сезоне однажды оказался моложе - 22,8 лет. Португальский «Фамаликан» вышел на игру с «Морейренсе» со средним возрастом состава 23,0 года. «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна одну игру провел в составе, средний возраст которого был 23,3 года.
Важно отметить, что у «Спартака» есть 29-летние Мельгарехо и Шюррле, но состав на игру с «Крыльями» все равно был близок к оптимальному. Это не тот случай, когда молодые попали в состав из-за ротации или повреждений (исключая Гапонова, который на 4 года младше выбывшего из обоймы Кутепова). У красно-белых действительно один из самых молодых составов среди клубов европейской большой семерки.
Что с этой молодостью делать?
Для начала конвертировать в результат. Затем - в стабильный результат. Потом, возможно, монетизировать. Сознательно не пишу про качество футбола, забегания и розыгрыши в касание. Без хорошей игры стабильного результата не бывает.
А ведь результат необходим. За последние полгода Леонид Федун не раз озвучил свою цель-мечту - сделать «Спартак» чемпионом до 2022 года на столетие клуба. Тедеско однозначно знает об этом и видит в нынешнем подборе футболистов значительный потенциал для роста, иначе в Москве его бы не было. Первое, что должен сделать немецкий тренер - научить своих подопечных делать положительный результат раз или два раза в неделю (не забываем про Кубок), а в 2,5-годичной перспективе - исполнить мечту одного миллиардера и миллионов болельщиков. Задача сложная, но собирали нынешних игроков вместе именно для этого. Тедеско верит, что всё возможно.
Монетизация желательна. Понятно, что смысл брать игрока до 26 лет в том, чтобы затем его можно было продать. Понятно, что Тил и Крал - это большущие вложения, окупить которые можно только через еврокубки. Это и витрина и призовые, и дрожжи для роста ценника. Продали бы «армейцы» Александра Головина в «Монако», не засветись тот в Европе? За 35 млн евро - вряд ли. А звали бы Чалова в АПЛ, не забей тот «Реалу» в Мадриде?
Сначала ЦСКА, а теперь «Спартак» затеяли обновление - следить за этим интересно, но болельщикам от этого бывает больно. Придется мириться и ждать возраста футбольной зрелости, ведь чаще всего титулы достаются более возрастным, опытным командам - не случайно главными фаворитами текущего первенства являются действующий чемпион России «Зенит» и экс-чемпион «Локомотив» с солидным средним возрастом составов 28,1 и 27,7 лет соответственно.