Выпускники. Топ-10 21-летних футболистов

сегодня, 18:00

«Соккер.ру» завершает цикл статей о талантливейших футболистах со всего света рассказом о парнях, которые являются связующим звеном молодежного футбола со взрослым.

10. Даниэл Джеймс («Манчестер Юнайтед»; Уэльс)

МЮ не спешит радовать своих поклонников, но надежду на светлое будущее «красным дьяволам» дарит наличие в составе россыпи молодых футболистов. Никто не ждал, что Джеймс, купленный летом у «Суонси», так резво ворвется в состав и будет претендовать на роль лидера команды. Парень хорош, впрочем, как справедливо отмечает Рио Фердинанд, этот факт многое говорит о силе теперешнего «Манчестер Юнайтед»:

Я не думаю, что сам МЮ ожидал, что клуб подпишет Джеймса на столь раннем этапе его карьеры. Он, вероятно, самый заметный игрок нынешнего состава. Это говорит многое о команде. Джеймс стал лидером. Это действительно говорит об уровне «Ман Юнайтед» в данный момент.

9. Ренан Лоди («Атлетико»; Бразилия)

Парниша перемахнул через океан и заиграл в основе «Атлетико» у Диего Симеоне, сам этот факт дорогого стоит. Кстати, Лоди мог оказаться в «Зените», но выиграть борьбу у «матрасников» чемпионы России не смогли. Ренан обладает впечатляющим потенциалом, и он попал в хорошие руки в возрасте, когда легко допустить ошибки. Предположу, что бразилец в следующие десять лет будет ходить в числе лучших левых защитников планеты.

8. Дани Ольмо («Динамо Загреб»; Испания)

Главный испанский талант этого возраста играет — вот так неожиданность! - в Хорватии. Атакующий полузащитник воспитывался в «Барселоне», но в 16 лет перебрался в загребское «Динамо», где не затерялся и сейчас приковывает к себе взоры ведущих европейских команд. На международной арене Ольмо тоже успел себя проявить, став чемпионом Европы среди молодежи и завоевав звание лучшего игрока финального матча. Недавно Дани дебютировал в Лиге чемпионов и даже стал лучшим дриблером первого тура группового этапа.

7. Уссем Ауар («Лион»; Франция)

А этого полузащитника взрастил в своих недрах «Лион». Парень с алжирскими корнями уже провел два полноценных сезона в составе «ткачей», у него блестящий футбольный такт, видение поля, не лишен Ауар и голевого чутья, поэтому результативных передач и голов в его карьере примерно поровну. Скорее всего, Уссем проводит последний сезон в составе «Лиона», недостатка в предложениях хавбек не испытает, а французский клуб, возможно, совершит рекордную продажу в истории. Нынешний рекорд — 60 миллионов евро.

6. Эдер Милитао («Реал»; Бразилия)

У «Реала» целая россыпь бразильцев: 18-летний Родриго, 19-летний Винисиус, 21-летний Эдер, опытные Каземиро и Марсело. Милитао в Мадриде пока на правах «ученика чародеев», ведь вытеснить Рамоса или Варана из состава нереально, но если бразилец будет прилежно учиться, то вырастет с такими наставниками в большого мастера. Все данные для этого у Эдера есть, да и не зря же «Реал» выложил 50 миллионов евро за защитника.

5. Лука Йович («Реал»; Сербия)

Еще один молодой представитель «Реала». Конечно, вы можете сказать, что Йович не впечатлил вас по первым месяцам в «Королевском клубе». Ну, так Луку брали в команду не на два месяца, это ставка на перспективу, логично, что потребовалась адаптация. У сербского форварда точно есть голевое чутье, качество, которое не возможно натренировать, все остальное — дело работы тренеров, профессионализма и планомерного развития. Йовичу уже приходилось в «Бенфике» переживать трудное время, в «Реале» или за его пределами серб еще много расскажет о себе голами в большом количестве.

4. Кристиан Пулишич («Челси»; США )

Еще один талантливый парень, который сейчас находится на этапе адаптации в новой команде. Пулишич летом присоединился к «Челси», где далеко не всегда получает игровую практику, впрочем, Фрэнк Лэмпард обещает, что время Кристиана скоро придет:

Это игрок высокого уровня, но он еще очень молод. Я часто с ним говорю, рассказываю о наших требованиях, о стандартах нашего футбола, мне кажется, он меня понимает. На данный момент ему просто нужно работать, ежедневно доказывать мне и команде, что он способен играть в основе и приносить пользу. Требую это от каждого игрока, Пулишич в равных условиях с остальными.

3. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»; Англия)

По правде говоря, сегодняшний «Манчестер Юнайтед» не лучшее место для развития талантов атакующего игрока, что не умаляет возможностей самого Рэшфорда, умеющего и забивать, и находить партнеров острыми передачами. С другой стороны, если так будет продолжаться слишком долго, молодой футболист может потерять уверенность. У Маркуса один гол за клуб за два месяца, хотя он регулярно выходит в основе. Есть о чем призадуматься.

2. Федерико Кьеза («Фиорентина»; Италия)

Футболист с прекрасным набором качеств, один из лидеров «Фиорентины» и уже основной игрок сборной Италии, который может стать новым Баджо — и по значимости для итальянского футбола, и по футбольной судьбе, если тоже сменит «Фиорентину» на «Ювентус», который мечтает заполучить одаренного вингера.

1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; Англия)