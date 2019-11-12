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Дентиньо: «Сцены проявлений расизма не уходят из моей головы»

сегодня, 11:21
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Полузащитник «Шахтера» Дентиньо высказался по поводу расистского скандала во время матча с киевским «Динамо»:

Я не хотел комментировать произошедшее, но не думаю, что могу молчать о чем-то настолько серьезном. Я занимаюсь тем, что мне больше всего нравится — играю в футбол. К сожалению, это был худший день в моей жизни. Во время игры три раза болельщики соперника издавали обезьяноподобные звуки, дважды — в мой адрес.

Эти сцены не выходят у меня из головы. Я не мог уснуть и много плакал. Знаете, что я чувствовал в тот момент? Протест, грусть и отвращение от того, что и сегодня существуют такие предубежденные люди. Спасибо всем, кто меня поддержал.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu não queria comentar sobre o que aconteceu ontem, mas acho que não posso me calar diante de algo tão grave. Eu estava fazendo uma das coisas que mais amo na minha vida, que é jogar futebol e, infelizmente, acabou sendo o pior dia da minha vida. Durante o jogo, por três vezes, a torcida adversária fez sons que lembravam macacos, sendo duas vezes direcionadas a mim. Essas cenas não saem da minha cabeça. Não consegui dormir e já chorei muito. Sabe o que eu senti naquele momento? Revolta, tristeza e nojo de saber que ainda existem pessoas tão preconceituosas nos dias de hoje. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio e manifestações de carinho. ⚽❤ #noracism #nãoaopreconceito

Публикация от Dentinho ⚽🇧🇷 (@mlkdentinho)

 

Ранее сообщалось, что другой бразильский футболист «Шахтёра» хочет покинуть Украину из-за расизма

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cska plus
cska plus
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сегодня в 11:55
Совсем на негра не похож, настоящие бендеры даже чернее его.
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