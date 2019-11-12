Дентиньо: «Сцены проявлений расизма не уходят из моей головы»

Полузащитник «Шахтера» Дентиньо высказался по поводу расистского скандала во время матча с киевским «Динамо»:

Я не хотел комментировать произошедшее, но не думаю, что могу молчать о чем-то настолько серьезном. Я занимаюсь тем, что мне больше всего нравится — играю в футбол. К сожалению, это был худший день в моей жизни. Во время игры три раза болельщики соперника издавали обезьяноподобные звуки, дважды — в мой адрес.

Эти сцены не выходят у меня из головы. Я не мог уснуть и много плакал. Знаете, что я чувствовал в тот момент? Протест, грусть и отвращение от того, что и сегодня существуют такие предубежденные люди. Спасибо всем, кто меня поддержал.