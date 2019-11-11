«Ювентус» не станет наказывать Роналду за выходку в матче с «Миланом»

Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом».
Напомним, что Криштиану, покидая поле, на португальском назвал главного тренера туринской команды Маурицио Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав наставнику руку.
Ранее об этом событии порассуждал экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано.
Вот сюжетице - милфа с геем)))
Вот сюжетице - милфа с геем)))
Привил психологию терпил и просто поработил зрелую милфу.
Встречайте новый и обновленный Роналдентус!
Привил психологию терпил и просто поработил зрелую милфу.
Встречайте новый и обновленный Роналдентус!
Стыдобень!!!
Стыдобень!!!
Сарри если он мужик должен подать в отставку, ведь руководство таким заявлением вытерла об него ноги.
Сарри если он мужик должен подать в отставку, ведь руководство таким заявлением вытерла об него ноги.
теперь вроде без "тролинга",да собственно и было без него
теперь вроде без "тролинга",да собственно и было без него