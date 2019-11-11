«Ювентус» не станет наказывать Роналду за выходку в матче с «Миланом»

вчера, 18:45

Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего за поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

Напомним, что Криштиану, покидая поле, на португальском назвал главного тренера туринской команды Маурицио Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав наставнику руку.

Ранее об этом событии порассуждал экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано.