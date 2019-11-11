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«Ювентус» не станет наказывать Роналду за выходку в матче с «Миланом»

вчера, 18:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

Напомним, что Криштиану, покидая поле, на португальском назвал главного тренера туринской команды Маурицио Сарри «сукиным сыном», после чего направился прямиком в раздевалку, не пожав наставнику руку.

Ранее об этом событии порассуждал экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано.

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09 ноябряСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии20
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Все комментарии
wingback
wingback
   292 / 933
вчера в 23:31
Анально его не накажешь - он только рад будет...
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 22:53
С приходом Сари ювентус сам на себя не похож, слабый тренер не будет результа
Caniggia
Caniggia
   95 / 933
вчера в 21:26
Стареет Рон и не хочет с этим мириться. Вот и психует, хотя выглядит на поле сейчас просто убого.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Leha-ha50
   171 / 933
вчера в 21:12
Напакостила Кристя , а в грязь мордой окунули Сари!!! Стыдобень!!!
ну так Кристина может и уйти,хрен догонишь,а Сарри дали блок сигарет и ему всё пучком. Кри Ро хоть и сдал, всё таки место себе везде найдёт.а вот о Сарри работёнку найти будет не так просто. Мне вот интересно,как Рон вёл бы себя с Клоппом, Хосепом и Дайичем? Смог ли он их послать и какие последствия?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Звезда по имени Солнце
   171 / 933
вчера в 21:08
Ювентус расписался в своей беспомощности. Какое может быть уважение к таким клубам, где игрок оскорбляет тренера, и уезжает во время матча. Сарри если он мужик должен подать в отставку, ведь руководство таким заявлением вытерла об него ноги.
Об Сарри разве что Наполи не вытерала ноги и то не факт. В Челси он был чужим,где то после 10 тура и его уход,сказался положительно, плюс ещё компенса. Вот Абрашка тут везучим оказался,в отличии от Гей-----зеров.
ЮЗИК
ЮЗИК
   224 / 933
вчера в 20:54
Рон привыше какого то тренеришки
kella
kella
вчера в 20:48
Это еще и легко отделался, Сарри!
Шишанутый
Шишанутый ответил allemz
   57 / 933
вчера в 20:42
Поздравляю Турин с вступлением в радужную коалицию. Прогнулись под ЛГБТ-шный синдикат. Удачно Роналда лоббировала гоббов, ведь знала в какой клуб переходит после 9 лет в Реале. Привил психологию терпил и просто поработил зрелую милфу. Встречайте новый и обновленный Роналдентус!
Уж кому но не тебе про радужных заикатся болелщик кулба с радужными повязками.
RUSTY8
RUSTY8 ответил allemz
   832 / 933
вчера в 20:15
Поздравляю Турин с вступлением в радужную коалицию. Прогнулись под ЛГБТ-шный синдикат. Удачно Роналда лоббировала гоббов, ведь знала в какой клуб переходит после 9 лет в Реале. Привил психологию терпил и просто поработил зрелую милфу. Встречайте новый и обновленный Роналдентус!
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       412 / 933
    вчера в 19:51
    Ну теперь-то понятно, кто в доме хозяин?
    allemz
    allemz
       25 / 933
    вчера в 19:47
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         8 / 933
      вчера в 19:40
      Напакостила Кристя , а в грязь мордой окунули Сари!!!
      Стыдобень!!!
      Groove000
      Groove000
         49 / 933
      вчера в 19:21
        ДАША Д
        ДАША Д
           267 / 933
        вчера в 19:19
        Дорого будет даже для Ювентуса Роналду наказывать.
        773sergeytank
        773sergeytank ответил Звезда по имени Солнце
           100 / 933
        вчера в 19:18
        С такой игрой уход Сарри не будет потерей))
        da da da
        da da da
           192 / 933
        вчера в 19:17
        зря на на самом деле,играет паршиво имея огромную личку.
        obana777
        obana777
           115 / 933
        вчера в 19:13
        Кто ж его накажет? Он же памятник!
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце
           190 / 933
        вчера в 19:13
        Ювентус расписался в своей беспомощности. Какое может быть уважение к таким клубам, где игрок оскорбляет тренера, и уезжает во время матча.
        Сарри если он мужик должен подать в отставку, ведь руководство таким заявлением вытерла об него ноги.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответил grafff
           37 / 933
        вчера в 18:58
        Он возможно будет только рад этому). Придумай другую экзекуцию ему).
        cska plus
        cska plus
           11 / 933
        вчера в 18:57
        Наказывать то не за что, мало ли кто не пожимает руку тренера и вообще, пожатие тренерской руки не входит в условие контракта.
        волгодон 2
        волгодон 2
           55 / 933
        вчера в 18:56
        очевидный прогиб под португальского гея,звезду инстограмма и главную движущую силу в продаже маек и трусов
        теперь вроде без "тролинга",да собственно и было без него
        Bom Bom
        Bom Bom
           317 / 933
        вчера в 18:56
        Почему бы и не опустить его с небес на землю разок? В игровом плане он сдает, несмотря на все старания. Ах да, наличие Роналду в команде гарантирует бешеную прибыль. Но такой подход, когда закрывают глаза на гадости пусть даже гениального футболиста, рано или поздно приведет к проблемам. CR7 может сколько угодно бить рекорды, однако ему никогда не допрыгнуть до Дель Пьеро по степени уважения фанатов.
        GYTSYL
        GYTSYL
           27 / 933
        вчера в 18:55
          grafff
          grafff
             912 / 933
          вчера в 18:54
          На кол его за это посадить!!!! Для Ювентуса он еще ни чего хорошего не сделал, чтобы себя так вести
          волгодон 2
          волгодон 2
             55 / 933
          вчера в 18:51
            dimagas2
            dimagas2
               108 / 933
            вчера в 18:48
            Никто не будет наказывать курицу что несет золотые яйца,а в случае с Роналду наверно ,петуха)))
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