Адвокат бывшей жены Глушакова: «Может, Денис баню арендовал на 10 лет»

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, дал свой комментарий по поводу иска футболиста против его клиентки.
Сумма иска Глушакова — 204 млн 334 тыс. 865 рублей 60 копеек. Эту сумму он намерен взыскать за убытки в результате истории с баней. Денис считает, что это было вмешательством в его жизнь. Его не сильно беспокоит, что в тот момент он находился в браке. Денис думает, что в его жизнь бесцеремонно вмешались и нанесли ущерб. Я не знаю, как он высчитал именно эту сумму, возможно, баню арендовал на 10 лет вперёд. Мало того что сумма огромная, она ещё и очень чёткая, прям до копеечки. Денис подал иск спустя год после той новости. Видимо, весь год он был занят подсчётами.
Чем он лучше других отцов???
Чем он лучше других отцов???
Он пытается вернуть деньги заработаные кем то другим ??
Я не очень в теме.....но если "бывшая" не согласна жить на условный миллион в месяц (ибо замаячит костлявая рука голода) а подавай 30 млн - это по-честноку ???
Если я правильно понимаю...он не против трат на детей.....но почему он обязан делать из "бывшей" миллионершу ??
Я реально не в теме объясни......
Он пытается вернуть деньги заработаные кем то другим ??
Я не очень в теме.....но если "бывшая" не согласна жить на условный миллион в месяц (ибо замаячит костлявая рука голода) а подавай 30 млн - это по-честноку ???
Если я правильно понимаю...он не против трат на детей.....но почему он обязан делать из "бывшей" миллионершу ??
Я реально не в теме объясни......