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Адвокат бывшей жены Глушакова: «Может, Денис баню арендовал на 10 лет»

вчера, 17:39

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, дал свой комментарий по поводу иска футболиста против его клиентки.

Сумма иска Глушакова — 204 млн 334 тыс. 865 рублей 60 копеек. Эту сумму он намерен взыскать за убытки в результате истории с баней. Денис считает, что это было вмешательством в его жизнь. Его не сильно беспокоит, что в тот момент он находился в браке. Денис думает, что в его жизнь бесцеремонно вмешались и нанесли ущерб. Я не знаю, как он высчитал именно эту сумму, возможно, баню арендовал на 10 лет вперёд. Мало того что сумма огромная, она ещё и очень чёткая, прям до копеечки. Денис подал иск спустя год после той новости. Видимо, весь год он был занят подсчётами.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
   8 / 933
вчера в 21:35
Почему ?? Он пытается вернуть деньги заработаные кем то другим ?? Я не очень в теме.....но если "бывшая" не согласна жить на условный миллион в месяц (ибо замаячит костлявая рука голода) а подавай 30 млн - это по-честноку ??? Если я правильно понимаю...он не против трат на детей.....но почему он обязан делать из "бывшей" миллионершу ?? Я реально не в теме объясни......
Почему работяга должен на ребенка платить 25 %, на двоих 33% , если жена не работает и сидит с ребенком до 3х лет , то 50%???
Чем он лучше других отцов???
Т34
Т34
   21 / 933
вчера в 19:08
Неймется ему, без скандалов жизнь не мила.
волгодон 2
волгодон 2
   55 / 933
вчера в 18:48
Там по ходу Дарья тоже не лыком шита и где-то хитрожопит на пару с адвокатом. Раз банщик так принципиален.
holms918
holms918
   827 / 933
вчера в 18:43
Глушаков-Великий счетовод.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38
   22 / 933
вчера в 18:16
Глушаков ещё раз подтвердил какая он мерзость.
Почему ??
Он пытается вернуть деньги заработаные кем то другим ??

Я не очень в теме.....но если "бывшая" не согласна жить на условный миллион в месяц (ибо замаячит костлявая рука голода) а подавай 30 млн - это по-честноку ???

Если я правильно понимаю...он не против трат на детей.....но почему он обязан делать из "бывшей" миллионершу ??

Я реально не в теме объясни......
cska plus
cska plus
   11 / 933
вчера в 18:09
Ахахах! Наверное федун подсчитал.
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 933
вчера в 18:03
И 60 копеек не забудьте))
Nekit92
Nekit92
   125 / 933
вчера в 18:03
Хахахаха 10 лет будет парить промеску в бане))
Байкал-38
Байкал-38
   63 / 933
вчера в 18:02
Глушаков ещё раз подтвердил какая он мерзость.
tuman960
tuman960
   177 / 933
вчера в 18:01
стервец со стервой разбираются-публика аплодирует !!!Даешь ещё!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 933
вчера в 17:50
Адвакат ерничает на публику
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 17:42
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