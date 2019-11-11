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Неймар поддержал игроков «Шахтёра»

сегодня, 10:02

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар на своей странице в Instagram опубликовал послание игрокам «Шахтёра», пострадавшим от расизма.

Неймар поддержал игроков «Шахтёра»

Напомним, что Дентиньо и Тайсон подверглись расистским оскорблениям.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
   462 / 953
сегодня в 15:20
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
       365 / 953
    сегодня в 14:42
    А зачем соккер здесь про хохлов пишет? Чтоб здесь друг друга сьели? Надеюсь хоть за это не баните? А то про коней написал моментом забанили, хотя не оскорблял их
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
       234 / 953
    сегодня в 14:37
    И в чем поддержка? В беспонтовом фото и нечего не значащих словах. Курам на смех.
    Doping87
    Doping87
       222 / 953
    сегодня в 14:30
    А фото чёрно/белое сделал... Тонкий намёк или сарказм всё же присутствует.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       325 / 953
    сегодня в 13:58
    Майк Тайсон: -"Всё брат выезжаю, уже оделся, ты главное покажи кто тебя обидел....."
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       198 / 953
    сегодня в 13:29
    Расистов надо судить и отправить отбывать наказание в Африку и на лбу написать,что враг негров,вот тогда прекратится расизм.
    Белый ни чуть не лучше негра,все люди.
    Знатог
    Знатог
       383 / 953
    сегодня в 13:20
    Який тут расизм? Они белий-белий, тильки загорелий!
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       382 / 953
    сегодня в 13:14
    И тут их обижают
    drug01
    drug01
       94 / 953
    сегодня в 12:53
    Футбол вне политики должен быть!
    Багров-брат
    Багров-брат
       709 / 953
    сегодня в 12:48
    Это поднялось великохохловкское историческое эго. Ведь только они потомки древних ариев...)))
    Украина це Европа...)))
    Agamaga
    Agamaga
       267 / 953
    сегодня в 12:43
    Играйте в наушниках
    Sergey Макс
    Sergey Макс ответил Splurgeloa
    сегодня в 12:28
    Если не понимаешь, не пиши!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       31 / 953
    сегодня в 12:13
    Они такие ранимые, эти негры...
    ДАША Д
    ДАША Д
       302 / 953
    сегодня в 11:54
    Лучше бы бананов прислал.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
       292 / 953
    сегодня в 11:42
    А говорят УПЛ скатилась... да нет же. Посмотрите! Даже Неймар смотрит УПЛ ))
    beefs
    beefs
       208 / 953
    сегодня в 11:27
    а в Киеве нет негров?...
    Виссарионович
    Виссарионович ответил dzvinka
       40 / 953
    сегодня в 11:22
    Так в том и дело, что все друг друга обзывают, но ноют то негры. Эта вся показуха пошла из США, когда негры начали выигрывать суды и получать денежку за оскорбление в качестве компенсации. Я думаю продвигают эту тему во всем мире.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       31 / 953
    сегодня в 11:13
    Мутный мутного в обиду не даст. Обижают в Окраине, езжайте на Родину...
    Морозовский
    Морозовский
       11 / 953
    сегодня в 11:13
    НЕТ РАСИЗМУ!!!
    dzvinka
    dzvinka ответил Splurgeloa
       67 / 953
    сегодня в 11:02
    Не понимаю чего плохого в том если негра называют негром.В испанском языке слово - Negro переводится на русский как чёрный.Черный человек.Где тут пошлость?Это то же самое, что белые обижались бы когда их называли бы белыми.Бред.
    у тебя слишком узкое восприятие. Речь в том, что єто слово в культуре западных стран пиробрело другую конотацию. Оно в какой-то момент из просто "черный" стало значить немного шире.. оно несет приуменьшительно-брезгливый смысл... типа ты второй сорт. И это действительно так. Просто в нашей культуре этого действительно нет(не расизма, он то есть), а именно таких изменений со значением слова "черный", хотя почему нет... они уже появились.
    Пример подобного случая - когда еврея у нас называют жи****ой подрузамевая куда более широкий смысл. А чего только стоят нарецательные о кавказцах? Вот гдето рядом. Согласись, это не приятно слушать представителям упомянутых наций/рас.
    d_fincher
    d_fincher
       23 / 953
    сегодня в 10:41
    Киевляне показали Шахтеру Европу. Уровень развития - 14-й век
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       279 / 953
    сегодня в 10:29
    бедные и несчастные, ой как оскорбили
    ранимые как дети
    Украина це Европа
    Groove000
    Groove000 ответил Splurgeloa
       53 / 953
    сегодня в 10:22
    Не понимаю чего плохого в том если негра называют негром.В испанском языке слово - Negro переводится на русский как чёрный.Черный человек.Где тут пошлость?Это то же самое, что белые обижались бы когда их называли бы белыми.Бред.
    Но белые не обижаются... Странно)
    Splurgeloa
    Splurgeloa
       178 / 953
    сегодня в 10:20
    Не понимаю чего плохого в том если негра называют негром.В испанском языке слово - Negro переводится на русский как чёрный.Черный человек.Где тут пошлость?Это то же самое, что белые обижались бы когда их называли бы белыми.Бред.
    cska plus
    cska plus
       12 / 953
    сегодня в 10:08
    Что и она негритянка.
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