Неймар поддержал игроков «Шахтёра»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар на своей странице в Instagram опубликовал послание игрокам «Шахтёра», пострадавшим от расизма.
Напомним, что Дентиньо и Тайсон подверглись расистским оскорблениям.
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар на своей странице в Instagram опубликовал послание игрокам «Шахтёра», пострадавшим от расизма.
Напомним, что Дентиньо и Тайсон подверглись расистским оскорблениям.
Белый ни чуть не лучше негра,все люди.
Белый ни чуть не лучше негра,все люди.
Украина це Европа...)))
Украина це Европа...)))
Пример подобного случая - когда еврея у нас называют жи****ой подрузамевая куда более широкий смысл. А чего только стоят нарецательные о кавказцах? Вот гдето рядом. Согласись, это не приятно слушать представителям упомянутых наций/рас.
Пример подобного случая - когда еврея у нас называют жи****ой подрузамевая куда более широкий смысл. А чего только стоят нарецательные о кавказцах? Вот гдето рядом. Согласись, это не приятно слушать представителям упомянутых наций/рас.
ранимые как дети
Украина це Европа
ранимые как дети
Украина це Европа