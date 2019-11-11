Глушаков снова подал в суд на свою бывшую жену

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков обратился в суд с заявлением на свою бывшую жену Дарью.
Футболист требуетопровержения порочащих его честь, достоинство и репутацию сведений — Дарья ранее обвиняла Дениса в измене. Глушаков намерен взыскать с бывшей супруги деньги за причиненные ему переживания и моральные страдания.
Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал о взаимоотношениях с Глушаковым.
Простые парни из глубинки приезжают , талантом и трудом и непроходящими травмами строят карьеру повышая свой профессионализм и соответственно достаток.....
А потом бац....и в сети...и раздел имущества...и пополам...))
Вообще нужно ввести запрет на официальный брак футболистов....
Это ж новый вид Хомо Сапиенс. - Жёны футболистов.....)))
Вот реально есть из них хоть 1%....которые вышли бы замуж за нынешних ЗМСов не зная что они мегаоплачиваемые игроки...??
Простые парни из глубинки приезжают , талантом и трудом и непроходящими травмами строят карьеру повышая свой профессионализм и соответственно достаток.....
А потом бац....и в сети...и раздел имущества...и пополам...))
Вообще нужно ввести запрет на официальный брак футболистов....
Это ж новый вид Хомо Сапиенс. - Жёны футболистов.....)))
Вот реально есть из них хоть 1%....которые вышли бы замуж за нынешних ЗМСов не зная что они мегаоплачиваемые игроки...??