Глушаков снова подал в суд на свою бывшую жену

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Полузащитник «Ахмата» обратился в суд с заявлением на свою бывшую жену Дарью.

Футболист требуетопровержения порочащих его честь, достоинство и репутацию сведений — Дарья ранее обвиняла Дениса в измене. Глушаков намерен взыскать с бывшей супруги деньги за причиненные ему переживания и моральные страдания.

Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал о взаимоотношениях с Глушаковым.