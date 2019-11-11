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Глушаков снова подал в суд на свою бывшую жену

сегодня, 13:45

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков обратился в суд с заявлением на свою бывшую жену Дарью.

Футболист требуетопровержения порочащих его честь, достоинство и репутацию сведений — Дарья ранее обвиняла Дениса в измене. Глушаков намерен взыскать с бывшей супруги деньги за причиненные ему переживания и моральные страдания.

Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал о взаимоотношениях с Глушаковым.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   23 / 953
сегодня в 15:23
Как славно, что он теперь в Ахмате, а не в Спартаке. Пусть его имя позорит другие клубы.
LOpp
LOpp
   27 / 953
сегодня в 15:14
Ахмат идёт на 15 месте. Похоже Глушаков приносит неудачу.
kts
kts
   75 / 953
сегодня в 15:08
Это его дело
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 953
сегодня в 14:58
Разве не справедливо было бы делить имущество по доле каждого из супругов в создании данного имущества ??
Простые парни из глубинки приезжают , талантом и трудом и непроходящими травмами строят карьеру повышая свой профессионализм и соответственно достаток.....
А потом бац....и в сети...и раздел имущества...и пополам...))
Вообще нужно ввести запрет на официальный брак футболистов....
Это ж новый вид Хомо Сапиенс. - Жёны футболистов.....)))
Вот реально есть из них хоть 1%....которые вышли бы замуж за нынешних ЗМСов не зная что они мегаоплачиваемые игроки...??
RIR68
RIR68
   269 / 953
сегодня в 14:55
моральный страдалец)))
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 14:54
Целыми днями судится, губошлёп и в Ахмате губошлёп.
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 953
сегодня в 14:49
Позорник
kotmyshka
kotmyshka
   288 / 953
сегодня в 14:44
страдалец
Big krendel
Big krendel
   32 / 953
сегодня в 14:39
Моральные страдания прогнали его из Спартака :)))
Tostao
Tostao
   73 / 953
сегодня в 14:30
А у Глушакова есть честь и достоинство?
Tostao
Tostao
   73 / 953
сегодня в 14:30
требуетопровержения
Kresi frok
Kresi frok
   236 / 953
сегодня в 14:18
Очередной маразм недалекого миллионера.
Башмакоса
Башмакоса
   626 / 953
сегодня в 14:05
Бывший игрок Спартака имел сам с собой отношения!?!?)))
drug01
drug01
   94 / 953
сегодня в 13:57
Зачем эти сплетни????
Don trambon
Don trambon
   65 / 953
сегодня в 13:55
я конечно хз, но ведь вроде она закрутила роман с его адвокатом или кем там?
CSKA2012
CSKA2012
   698 / 953
сегодня в 13:52
Плакал ночами ...)
Байкал-38.
Байкал-38.
   92 / 953
сегодня в 13:50
Глушаков подонок, однозначно!
Миша Вилков
Миша Вилков
   146 / 953
сегодня в 13:47
Бедный, страдает морально в бане.
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