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Рейнгольд: «Гильерме не должен играть за сборную России»

сегодня, 14:46

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался об игре голкипера «Локомотива» Гильерме в составе сборной России:

Я много раз говорил, что Гильерме - вратарь не для сборной. Да, он выручает порой, на линии стоит очень прилично. Но надо сказать правду, сказать простыми словами: Гильерме, на мой взгляд, «пеночник». Именно так называют вратарей, которые такие оплошности, как Гильерме, допускают. А он действительно такие «пенки» порой пускает! Хотя бы в недавнем матче «Локомотив» - «Ювентус» такой случай был. А это вратарь сборной.

У нас очень приличная вратарская школа. Разве Максименко хуже Гильерме? Думаю, нет. Он очень прибавил. Я так говорю не потому, что он спартаковец, а потому что он правда прибавил.  А ведь надо учитывать, что «Локомотив» надежно играет в обороне - это тоже подспорье для Гильерме. В общем, у меня однозначное мнение: «пеночники» в сборной играть не должны. На меня могут обижаться, но я говорю то, что вижу.

Ранее бывший игрок «Локомотива» поделился мнением, что в сборной России должны играть только россияне

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Все комментарии
pam06
pam06
   12 / 928
сегодня в 15:19
По логике "старика Рейнгольда" даже Яшину в составе сборной не место. Пенку может пустить любой. Вопрос что будет дальше... Яшин после "пенок" выгрызал все!!! Гиля тоже восстанавливается быстро, но не столь уверен. А превозносимый Максименко - после пенки разваливается, не может еще быстро восстанавливаеться, немного рано в первую сборную. Да и в молодежке ему и Сафонову работы еще предостаточно!
Doping87
Doping87
   219 / 928
сегодня в 15:18
Может маразматик и прав. Уж лучше молодых пригласить, Сафонова и Максименко, чем 33 летнего бразильца.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 928
сегодня в 15:13
Лучше вратарей по пенкам, чем у свиней нет. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 15:12
Хрющи дальше своего хрющатника ничего не видят.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 15:12
Для старика рейнгольда, на сегодняшний день только Джанаев как ни странно заслуживает быть вратарём номер один в сборной.
drug01
drug01
   96 / 928
сегодня в 15:12
Тренер решает кто будет играть!!!
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 928
сегодня в 15:11
У Максимки надорвана психика от пятёрочек и семёрочек. Нужен в сборной лимит на спартачей. Не больше одного от свиней, включая тренера. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 15:10
Дедок решил, что он может хрющу протолкнуть в сборную.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 15:10
Ахахах! Старик с ума совсем выжил, пенки хрющи ещё никто в мире не исполнял.
VAN ARM
VAN ARM
   262 / 928
сегодня в 15:10
согласен прибавил но до первой сборной не дорос . нестабилен, его время не пришло. а гиля-локовский шлак !
Знатог
Знатог
   351 / 928
сегодня в 15:08
проще говоря хреновый вратарь.
Армейская душа
Армейская душа
   78 / 928
сегодня в 15:00
О - свежачок от свиного эксперта подъехал! )))
ДСА
ДСА
   147 / 928
сегодня в 14:51
Достойные вратари у нас точно есть.
Don trambon
Don trambon
   94 / 928
сегодня в 14:48
гиля пеночник гыгыгы
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