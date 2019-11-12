Рейнгольд: «Гильерме не должен играть за сборную России»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался об игре голкипера «Локомотива» Гильерме в составе сборной России:

Я много раз говорил, что Гильерме - вратарь не для сборной. Да, он выручает порой, на линии стоит очень прилично. Но надо сказать правду, сказать простыми словами: Гильерме, на мой взгляд, «пеночник». Именно так называют вратарей, которые такие оплошности, как Гильерме, допускают. А он действительно такие «пенки» порой пускает! Хотя бы в недавнем матче «Локомотив» - «Ювентус» такой случай был. А это вратарь сборной.

У нас очень приличная вратарская школа. Разве Максименко хуже Гильерме? Думаю, нет. Он очень прибавил. Я так говорю не потому, что он спартаковец, а потому что он правда прибавил. А ведь надо учитывать, что «Локомотив» надежно играет в обороне - это тоже подспорье для Гильерме. В общем, у меня однозначное мнение: «пеночники» в сборной играть не должны. На меня могут обижаться, но я говорю то, что вижу.