Сычёв: «У Бакаева большое будущее»

Бывший нападающий сборной России оценил прогресс в игре полузащитника «Спартака» :

Мне кажется, у него большое будущее, как в клубе, так и в сборной. Видно, что у него все хорошо с головой, скромный, работяга. Помню его еще по матчам молодёжной команды «Локомотива» с дублем «Спартака». Уже там Бакаев выделялся своей скоростью, обводками, пасами, умением владеть левой ногой. И сейчас он поймал птицу счастья, доказал своей работой, что достоин шанса выступать за национальную команду.

Видно, что звездная болезнь ему не грозит. Думаю, Зелимхан еще будет прогрессировать. Поэтому можно только порадоваться за таких ярких молодых футболистов, которых, к сожалению, у нас не столь много.