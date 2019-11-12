Врач Безуглов: «У Головина никакого повреждения нет»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья полузащитника , который тренируется по индивидуальной программе.

К счастью, у Александра никакого повреждения нет. Есть перегрузочные явления сухожилия в области паха. Это происходит уже не первый день, не первую неделю. У нас просто клубные тренеры любят рассуждать о здоровье своих футболистов, когда те в сборную приезжают. А в клубе об этом забывается.

Мы вчера сделали Головину обследование и значимых проблем не увидели. Надеюсь, в ближайшие дни он приступит к тренировкам и против Бельгии сыграет.