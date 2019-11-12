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Врач Безуглов: «У Головина никакого повреждения нет»

сегодня, 13:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Александра Головина, который тренируется по индивидуальной программе

К счастью, у Александра никакого повреждения нет. Есть перегрузочные явления сухожилия в области паха. Это происходит уже не первый день, не первую неделю. У нас просто клубные тренеры любят рассуждать о здоровье своих футболистов, когда те в сборную приезжают. А в клубе об этом забывается.

Мы вчера сделали Головину обследование и значимых проблем не увидели. Надеюсь, в ближайшие дни он приступит к тренировкам и против Бельгии сыграет.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   219 / 928
сегодня в 15:20
Головин нужен сборной. Здоровья Сане.
КЭТиК
КЭТиК
   234 / 928
сегодня в 14:49
Пах - это очень серьезно.
VIPded
VIPded
   87 / 928
сегодня в 13:36
Вот и замечательно! Всем Здоровья!
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