ГлавнаяНовости

Газзаев: «Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную»

сегодня, 12:35

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможное возвращение голкипера Игоря Акинфеева в национальную команду.

Думаю, это исключительно позиция Игоря. Он столько сделал для российского футбола, поэтому он сам вправе принимать решение. Если Акинфеев примет решение о возвращении в сборную, то я буду только рад.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Гильерме не должен играть за сборную России»
Сегодня, 14:46 Комментарии14
Ерохин: «Скоро узнаем, насколько фартовая новая форма сборной!»
Сегодня, 14:14 Комментарии5
Врач Безуглов: «У Головина никакого повреждения нет»
Сегодня, 13:08 Комментарии3
Точилин заявил, что не подавал заявление об отставке
Сегодня, 13:05 Комментарии2
Головин тренируется по индивидуальной программе
Сегодня, 12:01 Комментарии5
Сычёв: «У Бакаева большое будущее»
Сегодня, 12:00 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 15:02
Сафонов, Максименко, Злобин, Митрюшкин, Ревякин... Любой из них готов отдать многое за вызов в сборную родной страны.
А все зачем-то молятся на старого и поломанного Акинфеева, ныне уже нестабильного Гилерме и пеночника Лунёва. )
Суеверный
Суеверный ответил Морозовский
   214 / 928
сегодня в 13:20
Если Родина для тебя ОБУЗА, какие твои планы в дальнейшем?
Не переходите грани, ребята. Да иногда сил на все не хватает. А без практики в клубе голкипер похож на истукана. И нельзя занимать чужое место. Чем Бог никогда не обижал Россию, так это вратарями.
Морозовский
Морозовский ответил drug01
   10 / 928
сегодня в 13:12
Зачем ему эта обуза???
Если Родина для тебя ОБУЗА, какие твои планы в дальнейшем?
Суеверный
Суеверный
   214 / 928
сегодня в 13:12
Игорь покинул сборную по принципиальным расхождениям во взглядах с главным тренером. И не вернется пока сборную продолжает тренировать Черчесов Станислав Шаламович С этим обстоятельством нужно смириться..
Морозовский
Морозовский
   10 / 928
сегодня в 13:10
Правильное высказывание Салямыча: не стоит упрашивать человека помогать своей Родине, если он устал это делать даже не бесплатно. И нужно ли его присутствие в сборной вообще, если ему говорят ВЕРНИСЬ, а он не подаёт вида и ждёт, чтобы к нему пришли на поклон.
drug01
drug01
   96 / 928
сегодня в 13:00
Зачем ему эта обуза???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   625 / 928
сегодня в 12:59
А кто его возьмет?
mihaluch
mihaluch
   115 / 928
сегодня в 12:46
Вот кого не надо того не надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 928
сегодня в 12:45
Абонент недоступен!!!...пи...пи...пи
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 12:37
Не трогайте Игоря, просите штанголиза.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100