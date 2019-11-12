Газзаев: «Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА прокомментировал возможное возвращение голкипера в национальную команду.

Думаю, это исключительно позиция Игоря. Он столько сделал для российского футбола, поэтому он сам вправе принимать решение. Если Акинфеев примет решение о возвращении в сборную, то я буду только рад.