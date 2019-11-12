«Реал» готов заплатить за Мбаппе 400 млн евро

«Реал» нацелен заполучить в свои ряды нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов заплатить за 20-летнего форварда 400 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Мбаппе вряд ли продлит контракт с ПСЖ. Действующее соглашение форварда с парижанами истекает в 2022 году.
В данный момент возможность приобретения клуба рассматривает мексиканский консорциум Orlegi Sports во главе с бизнесменом Алехандро Ираррагорри. Сумма сделки может составить 300 млн фунтов.
За Мбаппе можно купить Ньюкасл и ещё усилится даже , старую Кристину с потрохами выкупить...
В данный момент возможность приобретения клуба рассматривает мексиканский консорциум Orlegi Sports во главе с бизнесменом Алехандро Ираррагорри. Сумма сделки может составить 300 млн фунтов.
За Мбаппе можно купить Ньюкасл и ещё усилится даже , старую Кристину с потрохами выкупить...