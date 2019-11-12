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«Реал» готов заплатить за Мбаппе 400 млн евро

вчера, 19:33

«Реал» нацелен заполучить в свои ряды нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов заплатить за 20-летнего форварда 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе вряд ли продлит контракт с ПСЖ. Действующее соглашение форварда с парижанами истекает в 2022 году.

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Все комментарии
Сов Армия
Сов Армия
   397 / 907
вчера в 23:26
Испания у Евросоюза постоянно просит деньги, потому что страна живет в нищете, а король Испании шикует по полной программе
abramjan
abramjan
   272 / 907
вчера в 23:08
Тюююю...так столько меся чипсоед получает за то что ходит пешком по полю..
рус фан
рус фан
   264 / 907
вчера в 23:07
400 млн, это полагаю чистыми 200 и пара игроков типа Иско и Асенсио. Хотя если контракта осталась два года, может и не стоит вообще затевать эту денежную операцию.
egoos
egoos ответил mortid
   705 / 907
вчера в 22:26
Ну это вообще капец. На такие деньги в России можно купить несколько деревень, с батраками.
А они будут забивать голы?..батраки эти?
mortid
mortid
   227 / 907
вчера в 22:02
Ну это вообще капец. На такие деньги в России можно купить несколько деревень, с батраками.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   500 / 907
вчера в 21:01
Утка!
Incredulous
Incredulous
   514 / 907
вчера в 20:48
Какие ещё 400 млн? Если Мбаппе не хочет переподписывать контракт с ПСЖ, то его ценник с каждым днём будет падать, а не расти.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 907
вчера в 20:28
А что не миллиард сразу? Это уже не футбол, когда один футболист стоит больше стадиона и футбольной академии ((
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   263 / 907
вчера в 20:27
Было бы прекрасно. Но не за такую цену. Никто не должен столько стоить. А если травма? То клуб банкрот сразу?
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 20:26
Сообщается, что у «Ньюкасла» в ближайшее время может смениться владелец.

В данный момент возможность приобретения клуба рассматривает мексиканский консорциум Orlegi Sports во главе с бизнесменом Алехандро Ираррагорри. Сумма сделки может составить 300 млн фунтов.

За Мбаппе можно купить Ньюкасл и ещё усилится даже , старую Кристину с потрохами выкупить...
obana777
obana777
   81 / 907
вчера в 20:23
Совсем сдурели! Вот где никаких границ нет и рамок. Расформировывать к чертовой матери эти денежные мешки!
VIPded
VIPded
   72 / 907
вчера в 20:20
Скорее Кристинку вернут...)))
Ruslan3132
Ruslan3132
   192 / 907
вчера в 20:13
да ну не борщите ) это наверно с ЗП за 5 лет сумма такая выходит
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 907
вчера в 20:08
Гиперинфляция какая-то
Сантус
Сантус
   46 / 907
вчера в 20:07
Возьмут парнишу.Не за 400,это так,распугать рыбу,парочку Бэйл-Хамес к примеру в придачу.Зизу с пареньком договорился,маме цветы-Мбапе зарплату.Все довольны,все смеются...)
Carlos Condit
Carlos Condit ответил Neymar 10
вчера в 20:04
Перес на эти деньги может позволить купить себе Мбоппэ лишь на турецком базаре , с пометкой Made in China ! Господин Нассир вам не дурак , он запросит гораздо больше , за этого талантливого малыша ! Пересу придется расчехлить заначки на черный день в швейцарских и панамских банках и добавить к этой сумме , если ему действительно нужен Киллиан !
За 400 млн можно укрепить весь состав. Это всего лишь слухи. А ты втираешь дичь здесь.
dimagas2
dimagas2
   129 / 907
вчера в 20:02
Новость из разряда :" шутка за 400"))
Neymar 10
Neymar 10
   672 / 907
вчера в 19:47
Перес на эти деньги может позволить купить себе Мбоппэ лишь на турецком базаре , с пометкой Made in China ! Господин Нассир вам не дурак , он запросит гораздо больше , за этого талантливого малыша ! Пересу придется расчехлить заначки на черный день в швейцарских и панамских банках и добавить к этой сумме , если ему действительно нужен Киллиан !
cska plus
cska plus
   8 / 907
вчера в 19:46
Ох едрит твою фашиста гитлера....
Gelious
Gelious
   140 / 907
вчера в 19:43
Ой да камон, сколько можно уж елевые газетенки выкладывать. У них же никогда ничего не сбывается.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 907
вчера в 19:37
Зидан уговорит. Если Зидана попрут, то в Ювентус перейдёт.
sihafazatron
sihafazatron
   16 / 907
вчера в 19:35
наверняка бэйла захотят всунуть в сделку и может еще парочку игроков
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