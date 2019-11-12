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Неймар по-прежнему хочет перейти в «Барселону»

вчера, 18:18

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему заинтересован в возвращении в «Барселону», сообщает издание Mundo Deportivo. Футболист летом этого года был близок к тому, чтобы вернуться в каталонский клуб, но в итоге трансфер не состоялся.

В ПСЖ намерены в ближайшее время продлить контракт с Неймаром.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   195 / 907
вчера в 21:44
Молодец Неймар,покаялся и хочет вернуться.Ошибаются все люди но кающихся мало.
Бартомеу виноват,что Неймар до сих пор там.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 907
вчера в 20:17
Соскучился по жёсткому фистингу. Аха-ха)
Рановато сбежал, а так бы на гейфилде и ему намассировали копчик. Аха-ха)
Морозовский
Морозовский
   7 / 907
вчера в 20:15
Не надо было думать жопой папы - теперь не ной!
Beka_byaka
Beka_byaka
   393 / 907
вчера в 19:21
Достали уже. Такое ощущение что через 50 лет также будут писать, " Неймар всё ещё хочет получать пенсию от Барселоны"
obana777
obana777
   81 / 907
вчера в 19:08
Не хрен было убегать.
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 907
вчера в 19:05
Ведёт себя как проститутка.
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   50 / 907
вчера в 18:53
Месси уже довольно старый , он теперь хочет видеть как Неймар в футболке барсы , унижает Кильку Мбоппэ , в футболке Реала . хочется достойного наследника , хлеба и зрелищ ! Барса всегда играла ярко , им жизненно необходим человек делающий шоу и заставляющий восхищаться и рыдать от своей превосходной игры своих оппонентов ! таким был великий Рональдиньо , таким был Месси ... Неймар это продолжатель данной традиции .
к за кого глорить будешь, когда петух уйдет в каталонию
juvenale
juvenale
   50 / 907
вчера в 18:52
петуха так и тянет в курятник к гризманну
cska plus
cska plus
   8 / 907
вчера в 18:46
Пообещай, что больше рыдать не будешь а то гному не понравишься.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Neymar 10
   5 / 907
вчера в 18:42
Месси уже довольно старый , он теперь хочет видеть как Неймар в футболке барсы , унижает Кильку Мбоппэ , в футболке Реала . хочется достойного наследника , хлеба и зрелищ ! Барса всегда играла ярко , им жизненно необходим человек делающий шоу и заставляющий восхищаться и рыдать от своей превосходной игры своих оппонентов ! таким был великий Рональдиньо , таким был Месси ... Неймар это продолжатель данной традиции .
Пока то он больше медсестричек в лазарете "восхищает", получая при этом баснословные деньжищи.
Виссарионович
Виссарионович
   25 / 907
вчера в 18:35
Ничем не подтвержденная информация.
Гавроша
Гавроша
   37 / 907
вчера в 18:32
Лучше бы малкома выкупили обратно.
Neymar 10
Neymar 10
   672 / 907
вчера в 18:30
Месси уже довольно старый , он теперь хочет видеть как Неймар в футболке барсы , унижает Кильку Мбоппэ , в футболке Реала . хочется достойного наследника , хлеба и зрелищ ! Барса всегда играла ярко , им жизненно необходим человек делающий шоу и заставляющий восхищаться и рыдать от своей превосходной игры своих оппонентов ! таким был великий Рональдиньо , таким был Месси ... Неймар это продолжатель данной традиции .
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