Неймар по-прежнему хочет перейти в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему заинтересован в возвращении в «Барселону», сообщает издание Mundo Deportivo. Футболист летом этого года был близок к тому, чтобы вернуться в каталонский клуб, но в итоге трансфер не состоялся.
В ПСЖ намерены в ближайшее время продлить контракт с Неймаром.
Бартомеу виноват,что Неймар до сих пор там.
Бартомеу виноват,что Неймар до сих пор там.
Рановато сбежал, а так бы на гейфилде и ему намассировали копчик. Аха-ха)
Рановато сбежал, а так бы на гейфилде и ему намассировали копчик. Аха-ха)