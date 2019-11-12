Неймар по-прежнему хочет перейти в «Барселону»

вчера, 18:18

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему заинтересован в возвращении в «Барселону», сообщает издание Mundo Deportivo. Футболист летом этого года был близок к тому, чтобы вернуться в каталонский клуб, но в итоге трансфер не состоялся.