ГлавнаяНовости

«Наполи» готов предложить 40 млн евро за Халанда

вчера, 18:27

«Наполи» нацелился на нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Халанда. Неаполитанский клуб готов выложить за трансфер 19-летнего футболиста около 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Халанд входит в сферу интересов «Ювентуса».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиКавани может перебраться в Испанию
Вчера, 23:47 Комментарии0
Слухи«Барселона» и ПСЖ интересуются Джаном
Вчера, 23:22 Комментарии2
СлухиМертенс может продолжить карьеру в Англии
Вчера, 21:19 Комментарии0
Слухи«Милан» не заинтересован в подписании Манджукича
Вчера, 20:57 Комментарии5
Слухи«Реал» готов заплатить за Мбаппе 400 млн евро
Вчера, 19:33 Комментарии23
Слухи«Интер» попытается подписать Данкана, если не договорится с Видалем
Вчера, 19:18 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   73 / 907
вчера в 20:44
Халанд может перейти в топ клуб, а не в Наполи
shlifen
shlifen
   124 / 907
вчера в 19:45
Насколько я слышал, его батя, его же и агент, и вроде как он очень хочет чтобы до перехода в топ-клуб сынуля сперва перешёл в РБ Лейпциг (благо структура у них одна и та же) и сперва прокачался ещё в Германии - что в целом отличный вариант для него... Топ-клубы подождут годик-другой, а парень дозреет =)))
Beka_byaka
Beka_byaka
   393 / 907
вчера в 19:27
Лучший вариант. Перейти в середняк из топ 5. Показать себя ещё сильнее. Набраться опыта, характера. И к 22-23 годам переходить к гранду. Но уже сформировавшимся футболистом талантом.

Если перейдет в сильный клуб, загаснит не успев показать себя. Наполи идеальный вариант.
ДАША Д
ДАША Д
   212 / 907
вчера в 19:07
Хотят на халяву купить.
juvenale
juvenale
   50 / 907
вчера в 18:57
в п-ку он точно не пойдет...да из а 40 его никто не продаст
allemz
allemz ответил Don trambon
   21 / 907
вчера в 18:46
так я про ювентус. последняя строчка их упоминает. ПЗ на 2 состава, а то и больше, теперь на напов переключились.
Ну так сам знаешь, что в таком возрасте к ним никто не идет, только если 85 лямов выложить с комиссионными выплатами агенту как с Де Лигтом)
Don trambon
Don trambon ответил allemz
   100 / 907
вчера в 18:42
Путаешь старуху с партенопейцами)
так я про ювентус. последняя строчка их упоминает. ПЗ на 2 состава, а то и больше, теперь на напов переключились.
allemz
allemz ответил Don trambon
   21 / 907
вчера в 18:36
старуха сбор полузащитников закончила решила на нападающих переключиться?)
Путаешь старуху с партенопейцами)
allemz
allemz
   21 / 907
вчера в 18:34
Вместо деревянного Милика самое то.
Don trambon
Don trambon
   100 / 907
вчера в 18:28
старуха сбор полузащитников закончила решила на нападающих переключиться?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100