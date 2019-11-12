«Наполи» готов предложить 40 млн евро за Халанда

«Наполи» нацелился на нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Халанда. Неаполитанский клуб готов выложить за трансфер 19-летнего футболиста около 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Халанд входит в сферу интересов «Ювентуса».
«Наполи» нацелился на нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Халанда. Неаполитанский клуб готов выложить за трансфер 19-летнего футболиста около 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Халанд входит в сферу интересов «Ювентуса».
Если перейдет в сильный клуб, загаснит не успев показать себя. Наполи идеальный вариант.
Если перейдет в сильный клуб, загаснит не успев показать себя. Наполи идеальный вариант.