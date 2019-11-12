«Ювентус» решил не продавать Дибалу

«Ювентус» решил не продавать форварда Пауло Дибалу. Футболист был близок к уходу из клуба прошлым летом, однако в нынешнем сезоне он хорошо себя проявляет в составе туринцев. В связи с этим руководство «старой синьоры» решило сохранить игрока.
По данным итальянских СМИ, «Ювентус» вышел на представителей Дибалы, чтобы обсудить продление контракта с нападающим. Отмечается, что переговоры обещают быть непростыми из-за не лучшего отношения к Дибале со стороны клуба прошлым летом. При этом ранее СМИ сообщали, что футболист готов продлить контракт.
Но ничего.На горизонте жестокая схватка против Литвы,где можно будет обильно смазать натянутые девичьи нервы.
Но ничего.На горизонте жестокая схватка против Литвы,где можно будет обильно смазать натянутые девичьи нервы.