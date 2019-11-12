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«Ювентус» решил не продавать Дибалу

вчера, 17:04

«Ювентус» решил не продавать форварда Пауло Дибалу. Футболист был близок к уходу из клуба прошлым летом, однако в нынешнем сезоне он хорошо себя проявляет в составе туринцев. В связи с этим руководство «старой синьоры» решило сохранить игрока.

По данным итальянских СМИ, «Ювентус» вышел на представителей Дибалы, чтобы обсудить продление контракта с нападающим. Отмечается, что переговоры обещают быть непростыми из-за не лучшего отношения к Дибале со стороны клуба прошлым летом. При этом ранее СМИ сообщали, что футболист готов продлить контракт.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 907
вчера в 19:47
Хорошо, что хватило здравого смысла.
VAN ARM
VAN ARM ответил VIPded
   313 / 907
вчера в 19:30
Кристинку будут продавать? )))
давно пора. сдулся роник)))))
УрсХох
УрсХох ответил VIPded
   92 / 907
вчера в 18:42
Кристинку будут продавать? )))
Хорошо бы.
VIPded
VIPded
   72 / 907
вчера в 18:14
Кристинку будут продавать? )))
Cympak-05
Cympak-05
   574 / 907
вчера в 18:10
Надо продать Игуаина и взять или Кавани или Икарди.
Artuom
Artuom
   432 / 907
вчера в 17:48
И опять сделают глупость - Дибала так и останется нестабильным игроком. Как тот же Коутиньо или Иско...
волгодон 2
волгодон 2
   45 / 907
вчера в 17:09
Дибала будет и дальше вместо гея на замену выходить,а заднеприводный визжать и таить обиду.
Но ничего.На горизонте жестокая схватка против Литвы,где можно будет обильно смазать натянутые девичьи нервы.
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