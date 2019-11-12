«Ювентус» решил не продавать Дибалу

вчера, 17:04

«Ювентус» решил не продавать форварда . Футболист был близок к уходу из клуба прошлым летом, однако в нынешнем сезоне он хорошо себя проявляет в составе туринцев. В связи с этим руководство «старой синьоры» решило сохранить игрока.