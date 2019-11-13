Караваев: «Мне комфортнее играть на правом фланге обороны»

Защитник сборной России рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, а особенно молодые ребята. Это не отвлекает — мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Все как на поле — часто даже во время матчей сложно разобрать, что кричат фанаты.

Новый мяч? Обычный, ничего удивительного. А газон здесь шикарный, как и погода — фантастические условия для подготовки к предстоящим играм. Все в команде на позитиве.

В прошлом матче дебютировал за сборную России, испытал невероятные эмоции. Но самое главное, конечно, что помог команде выполнить задачу по выходу на Евро в такой важной игре. Теперь обсуждаем Бельгию — предстоящего соперника, в матче против которого очень нужны три очка. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу.

Конкуренция? Мне комфортнее играть на правом фланге обороны — это моя родная позиция. Но и слева могу сыграть, как уже было в матчах за «Витесс» и «Зенит». Где скажет Станислав Саламович, там и выйду.