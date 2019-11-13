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Караваев: «Мне комфортнее играть на правом фланге обороны»

сегодня, 13:42

Защитник сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, а особенно молодые ребята. Это не отвлекает — мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Все как на поле — часто даже во время матчей сложно разобрать, что кричат фанаты. 

Новый мяч? Обычный, ничего удивительного. А газон здесь шикарный, как и погода — фантастические условия для подготовки к предстоящим играм. Все в команде на позитиве.

В прошлом матче дебютировал за сборную России, испытал невероятные эмоции. Но самое главное, конечно, что помог команде выполнить задачу по выходу на Евро в такой важной игре. Теперь обсуждаем Бельгию — предстоящего соперника, в матче против которого очень нужны три очка. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу.

Конкуренция? Мне комфортнее играть на правом фланге обороны — это моя родная позиция. Но и слева могу сыграть, как уже было в матчах за «Витесс» и «Зенит». Где скажет Станислав Саламович, там и выйду.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответил cska plus
   262 / 890
сегодня в 17:31
На сегодняшний день ты не конкурент Марио.
Так они вроде не сегодня играют!!! :)
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 14:40
На сегодняшний день ты не конкурент Марио.
Don trambon
Don trambon
   82 / 890
сегодня в 14:30
Справа - Марио, отдыхай каравай.
STVA 1
STVA 1
   123 / 890
сегодня в 13:54
Он везде вроде справа играл...
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