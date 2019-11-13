Мостовой: «Я и многие другие сразу приехали бы, если бы позвал „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своем отношении к главному тренеру «красно-белых» .

Для начала, небольшое отступление: многих ветеранов «Спартака», в том числе и меня, записали в критики Тедеско, хотя против него конкретно никто ничего не имел. Мы его не знали и не знаем. Просто в тот момент вокруг команды был негативный фон, назначение немца произошло спонтанно, грубо говоря, после одного звонка от Цорна. Естественно, и я, и многие другие сразу приехали бы, если бы им позвонили и позвали в «Спартак». Теперь о перспективах: как по мне, можно постараться угнаться за лидирующей пятеркой. «Урал», «Зенит» и «Ростов» в конце этого года – отличная проверка для команды и нового тренера на прочность. Важно подойти к зимнему перерыву на хорошей позиции в таблице, чтобы продолжать борьбу за что-то серьезное уже весной.