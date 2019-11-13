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Мостовой: «Я и многие другие сразу приехали бы, если бы позвал „Спартак“»

сегодня, 13:18

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своем отношении к главному тренеру «красно-белых» Доменико Тедеско.

Для начала, небольшое отступление: многих ветеранов «Спартака», в том числе и меня, записали в критики Тедеско, хотя против него конкретно никто ничего не имел. Мы его не знали и не знаем. Просто в тот момент вокруг команды был негативный фон, назначение немца произошло спонтанно, грубо говоря, после одного звонка от Цорна. Естественно, и я, и многие другие сразу приехали бы, если бы им позвонили и позвали в «Спартак». Теперь о перспективах: как по мне, можно постараться угнаться за лидирующей пятеркой. «Урал», «Зенит» и «Ростов» в конце этого года – отличная проверка для команды и нового тренера на прочность. Важно подойти к зимнему перерыву на хорошей позиции в таблице, чтобы продолжать борьбу за что-то серьезное уже весной.  

Напомним, что ранее Мостовой раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей.

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Все комментарии
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
   810 / 890
сегодня в 17:51
Мост те самому не стыдно ? Лицимер и лузер ещё тот.....
d_fincher
d_fincher
   28 / 890
сегодня в 16:31
Какой же лицемер. Да ты поливаешь Тедеско с первого дня и радуешься аки ребенок после его проигрыша! А сам тупо метишь в кресле главного тренера, хотя как тренера тебя просто нет.
Верг
Верг
   346 / 890
сегодня в 15:50
Такие дармоеды, как мостовой и ловчев и даром никому не нужны
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил beloff
   188 / 890
сегодня в 15:20
ну так иди на сторонние ресурсы , зачем сидишь на русскоязычном сайте то?
Я тут не сижу и даже не знаю кто на первом,втором .... месте.
beloff
beloff ответил ALBA BARCELONA 21
   550 / 890
сегодня в 15:17
Кому нужен вообще Спартак и другие команды этой лиги,они все соответствуют второй лиги Апл,Ла Лиги,Серии А,Бундес лиги. Зачем о них писать,рассуждать итд,непонятно все это.
ну так иди на сторонние ресурсы , зачем сидишь на русскоязычном сайте то?
морозз
морозз
   34 / 890
сегодня в 15:04
Как эти ветераны уже достали, все мнят себя великими стратегами и тренерами!
i0135430
i0135430
   415 / 890
сегодня в 15:02
Мостовой Ловчев Бубнов...и еще куча преданных..легко балаболить с экрана телевизора ...ответственности 0..а дело делать.кто будет
i0135430
i0135430 ответил ALBA BARCELONA 21
   415 / 890
сегодня в 14:57
Кому нужен вообще Спартак и другие команды этой лиги,они все соответствуют второй лиги Апл,Ла Лиги,Серии А,Бундес лиги. Зачем о них писать,рассуждать итд,непонятно все это.
а о ком писать ..о зените..так и он соответствует 2 лиге ..в Европе его имеют все кому хочется
i0135430
i0135430 ответил ALBA BARCELONA 21
   415 / 890
сегодня в 14:53
Кому нужен вообще Спартак и другие команды этой лиги,они все соответствуют второй лиги Апл,Ла Лиги,Серии А,Бундес лиги. Зачем о них писать,рассуждать итд,непонятно все это.
а о ком писать..о зените ..он тоже из 2 дивизиона..в Европе его имеют все кто хочет
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 890
сегодня в 14:27
Мостовой - чемпион по переобуванию!!!
Трепач тот еще.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   188 / 890
сегодня в 14:07
Кому нужен вообще Спартак и другие команды этой лиги,они все соответствуют второй лиги Апл,Ла Лиги,Серии А,Бундес лиги.
Зачем о них писать,рассуждать итд,непонятно все это.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   149 / 890
сегодня в 14:02
Так то многие хотели бы быть главным тренером пупсиков тарасовских, чтоб выйти с ними в ФНЛ и отметиться в спартаковском музее
igGA
igGA
   112 / 890
сегодня в 13:53
Он там постоянно под какими-то препаратами что ли...
LOpp
LOpp
   25 / 890
сегодня в 13:43
сидите дома (с)
Big krendel
Big krendel
   33 / 890
сегодня в 13:40
Они лучше наберут никому неизвестных физруков. Цорну чем больше сделок тем лучше. Зимой опять поменяют состав :)
Байкал-38.
Байкал-38.
   72 / 890
сегодня в 13:35
Так не зовут, не уважают своих, на спартачей надежды нет никакой!
makkie
makkie
   17 / 890
сегодня в 13:33
Интересная логика: мы не готовы тренировать, опыта 0, гонору 100 - согласны на любые условия, лишь бы стать ГТ Спартака.
Нет уж, господа, спасибо, не надо. Тренируйтесь лучше "на кошках", и так уже с физруками каши наварили.
swed
swed
   523 / 890
сегодня в 13:24
Вот в этом и разница, что таким как вам, надеюсь, никогда не позвонят. Вы - нули на тренерском поприще. Ваш удел - Тина ТВ. И я не понимаю, почему они не замечают, что чем больше они открывают рот, тем больше над ними потешаются ?
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 13:23
Ахахах! Всё никак не успокоится мост, хочет порулить.
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