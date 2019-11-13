Клопп о начале сезона в АПЛ: «Вау!»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал старт сезона в АПЛ для «красных»:

Это пока что всего лишь начало. Если бы перед сезоном сказали, что у нас будет 34 очка после двенадцати туров, то я бы ответил: «Вау!» Это кажется практически невозможным, но мы сделали это. Мы еще ничего не добились, но более благоприятной ситуации и представить сложно. Надеюсь, что продолжим в том же темпе набирать очки.