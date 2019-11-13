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Клопп о начале сезона в АПЛ: «Вау!»

сегодня, 20:17

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал старт сезона в АПЛ для «красных»:

Это пока что всего лишь начало. Если бы перед сезоном сказали, что у нас будет 34 очка после двенадцати туров, то я бы ответил: «Вау!» Это кажется практически невозможным, но мы сделали это. Мы еще ничего не добились, но более благоприятной ситуации и представить сложно. Надеюсь, что продолжим в том же темпе набирать очки.

Ранее Клопп высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил YNWA
   7 / 876
сегодня в 22:15
BOOM BOOM BOOM не бомби!
Что бы я бомбил, нужно больше фейков. Аха-ха)
Давай к станку. Аха-ха)
YNWA
YNWA ответил Князь сажал врагов на посох
   612 / 876
сегодня в 21:49
Если глоры толерантного клуба опускаются до дешёвых оскорблений, значит моя правда их задевает. Аха-ха)
BOOM BOOM BOOM не бомби!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 876
сегодня в 21:00
Если глоры толерантного клуба опускаются до дешёвых оскорблений, значит моя правда их задевает. Аха-ха)
Liverbird1987
Liverbird1987
   89 / 876
сегодня в 20:56
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       7 / 876
    сегодня в 20:22
    Точнее, "Ура ВАрУ", аха-ха)
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